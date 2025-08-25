Keresés

Monitor

Monitor - Zelenszkij megfenyegette Magyarországot + videó

2025. augusztus 25., hétfő 20:45

Zelenszkij sokkoló fenyegetése: Magyarországot zsarolja a Barátság olajvezeték szétlövésével, ha nem támogatjuk Ukrajna EU-csatlakozását – meddig tűri Orbán a kijevi provokációt?

  • Monitor - Zelenszkij megfenyegette Magyarországot + videó

Ezeknek a retró ételeknek a láttán mindenki éhes lesz – Önnek melyik a kedvence?

Háború Ukrajnában – ünnepi beszédében Zelenszkij mosolyogva, gúnyosan üzent Magyarországnak + videó

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: Elfelejthette gyermeke bántalmazását az anya?

Hatalmas öngól Pécsi Ármin liverpooli meccsén, a magyar kapus is csak nézett

Katalin hercegnének vissza kell térnie a valóságba — A walesi hercegné vegyes érzelmekkel áll a családi változásokhoz

Újabb botrány Ukrajnában: egy nő a férjét védte volna, elhajtottak vele a sorozók + videó

Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután szétlőtték a Barátság vezetéket + videó

Az Arsenal szurkolói ismét a szívükhöz kaphattak

Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán

Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán

A Magyar Állami Operaház főigazgatója - Méltatlan, amit előadásában képviselt Ajsa Luna + videó

Orosz külügyminiszter: Putyin elnök kész találkozni Volodimir Zelenszkijjel + videó

Ripost - Magyar Péter barátnője halmozza a luxusnyaralásokat + videó

Ripost - Magyar Péter barátnője halmozza a luxusnyaralásokat + videó

 Kiemelték: Szabó Ilona a közelmúltban megjárta az Amerikai Egyesült Államokat, Tanzániát, Kínát, Ausztráliát, Argentínát, Marokkót, Kanadát, Kazahsztánt, Brazíliát, Bolíviát, Perut és még számos európai országot. Úgy tudják a Tisza vezér sok tízmillió forinttal finanszírozza a lány luxushobbiját.

Háború Ukrajnában

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

