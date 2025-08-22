Monitor – Von der Leyenék vállat vontak, Trump felháborodott a Barátság-vezeték szétlövése után + videó

Bakondi György szerint ez a lépés a nyomásgyakorlás egyik formája, így akarják elérni, hogy Magyarország változtasson az Ukrajnával kapcsolatos álláspontján. Ugyanakkor szerinte most már az Európai Uniónak is meg kellene védenie a közösség tagországát egy ilyen kérdésben, nem hallgathatnak tovább.
Műsorvezető: M. Kovács Róbert.
