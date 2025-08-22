Keresés

Monitor

Monitor – Von der Leyenék vállat vontak, Trump felháborodott a Barátság-vezeték szétlövése után + videó

2025. augusztus 22., péntek 20:55 | HírTV
elemzés Barátság kőolajvezeték Monitor

Belbiztonsági kérdés is, hogy Ukrajna ismét megtámadta a Barátság kőolajvezetéket – nyilatkozta a Monitornak a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

  • Monitor – Von der Leyenék vállat vontak, Trump felháborodott a Barátság-vezeték szétlövése után + videó

Bakondi György szerint ez a lépés a nyomásgyakorlás egyik formája, így akarják elérni, hogy Magyarország változtasson az Ukrajnával kapcsolatos álláspontján. Ugyanakkor szerinte most már az Európai Uniónak is meg kellene védenie a közösség tagországát egy ilyen kérdésben, nem hallgathatnak tovább.

Továbbá a tartalomból: 

  • Nekem hiszel vagy a szemednek?! A himnuszt megalázó előadó a napot is lehazudná az égről...
  • Kamu-tömegbázis: a brit királyi családénál is nagyobb követőszámot gerjesztett Magyar Péter álprofilokból
  • Ki a valódi szövetségesünk?! Von der Leyenéket egyáltalán nem érdekli, Trumpot felbőszítette a magyar energiellátást ért újabb ukrán támadás.

Műsorvezető: M. Kovács Róbert.

Teljes adás: 

 

Legfrissebb híreink

Halálbüntetést kértek a volt kongói elnökre

 Halálbüntetés kiszabását kérte pénteken távollétében az ügyészség Joseph Kabilára, a Kongói Demokratikus Köztársaság volt elnökére a Ruanda által támogatott M23 lázadócsoporttal való együttműködés miatt.
Netanjahu dühösen reagált az ENSZ-jelentésre

 Szégyentelen hazugságnak nevezte pénteken Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök az ENSZ jelentését, amelyben a világszervezet éhínséget állapított meg a Gázai övezet egyes részein.

Kapcsolódó tartalmak

