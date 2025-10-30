Monitor – Újabb tiszás elszólás: az első két év különösen fájdalmas lesz + videó

A tartalomból:
- Jupiter és a kisökör: Magyar Péter hamis videóval hamis szavakat terjesztett, mégis ő tett feljelentést valós szavak elhangzásáért
- Hoppá! A Tisza párt képviselője bevallotta, hogy nem is akartak szakértői programot, ahogy esik, úgy puffan, majd foltozgatják
- Ne ünnepeljetek kommunisták! November 7-én idén nem nagy szocialista forradalom lesz, hanem nagy Trump-Orbán csúcstalálkozó.
A HírTV stúdiójában Kovács András újságíró, Megyeri Jonatán rabbi, a Neokohn főszerkesztője, majd érkezett Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Műsorvezető: M. Kovács Róbert.
Teljes adás: