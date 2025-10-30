Keresés

Monitor

Monitor – Újabb tiszás elszólás: az első két év különösen fájdalmas lesz + videó

2025. október 30., csütörtök 20:55 | HírTV
ellenzék elemzés Tisza Párt Monitor

Porcher Áron ugyanúgy beszélt, mint Tarr Zoltán Etyeken – nyilatkozta a Monitorban a kormányszóvivő. Vitályos Eszter emlékeztetett: Tarr Zoltán is azt mondta, hogy nem szabad mindent elmondani, mert megbukunk, előbb választást kell nyerni. A most napvilágot látott videóban említett necces időszak ugyanerre utalhat.

A tartalomból: 

  • Jupiter és a kisökör: Magyar Péter hamis videóval hamis szavakat terjesztett, mégis ő tett feljelentést valós szavak elhangzásáért
  • Hoppá! A Tisza párt képviselője bevallotta, hogy nem is akartak szakértői programot, ahogy esik, úgy puffan, majd foltozgatják
  • Ne ünnepeljetek kommunisták! November 7-én idén nem nagy szocialista forradalom lesz, hanem nagy Trump-Orbán csúcstalálkozó.

A HírTV stúdiójában Kovács András újságíró, Megyeri Jonatán rabbi, a Neokohn főszerkesztője, majd érkezett Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Műsorvezető: M. Kovács Róbert.

Teljes adás: 

