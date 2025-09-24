Monitor – Tuzson Bence szerint a Szőlő utcai ügyhöz kapcsolódóan szervezett akció zajlik + videó

Megosztás itt:

A tartalomból:

Tuzson Bence: sem kiskorú sértett, sem politikus neve nem merült fel a Szőlő utcai ügyben.

Tuzson Bence szerint a Szőlő utcai ügyhöz kapcsolódóan szervezett akció zajlik.

Hadházyék rátámadtak egy papra, amiért harangozott.

Rétvári Bence: Elfogadhatatlan az erőszak, elfogadhatatlan az agresszió, ezt meg kell állítani!

Magyar Pétert csúnyán lebuktatta egy szimpatizánsa, aki szerint alig öten voltak jelen arlói fórumon.

Kínos helyzetbe hozták egy podcastben Forsthoffer Ágnest, a Tisza Párt alelnökét.

Nyilvánosságra hozták az Igazságügyi Minisztérium vizsgálati jelentését a Szőlő utcai üggyel kapcsolatban.

Tarr Zoltán nyilatkozott az etyeki beszédéről.

Bojár Gábor: Azok közé tartozom, akiknek drága lesz a vagyonadó, de azt mondom, hogy jogos.

Teljes adás: