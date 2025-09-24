Keresés

Monitor

Monitor – Tuzson Bence szerint a Szőlő utcai ügyhöz kapcsolódóan szervezett akció zajlik + videó

2025. szeptember 24., szerda 20:50 | HírTV

Az adás vendége Móna Márk, a Mandiner riportere és Szőcs László, a Mediaworks főmunkatársa, majd a második részben Nagy János miniszterelnöki irodát vezető államtitkár volt. A műsort M. Kovács Róbert vezette.

  • Monitor – Tuzson Bence szerint a Szőlő utcai ügyhöz kapcsolódóan szervezett akció zajlik + videó

A tartalomból:

Tuzson Bence: sem kiskorú sértett, sem politikus neve nem merült fel a Szőlő utcai ügyben.

Tuzson Bence szerint a Szőlő utcai ügyhöz kapcsolódóan szervezett akció zajlik.

Hadházyék rátámadtak egy papra, amiért harangozott.

Rétvári Bence: Elfogadhatatlan az erőszak, elfogadhatatlan az agresszió, ezt meg kell állítani!

Magyar Pétert csúnyán lebuktatta egy szimpatizánsa, aki szerint alig öten voltak jelen arlói fórumon.

Kínos helyzetbe hozták egy podcastben Forsthoffer Ágnest, a Tisza Párt alelnökét.

Nyilvánosságra hozták az Igazságügyi Minisztérium vizsgálati jelentését a Szőlő utcai üggyel kapcsolatban.

Tarr Zoltán nyilatkozott az etyeki beszédéről.

Bojár Gábor: Azok közé tartozom, akiknek drága lesz a vagyonadó, de azt mondom, hogy jogos.

 

Teljes adás:

