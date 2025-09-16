Keresés

Monitor - Tíz éve omlott le a „migrációs álprobléma” – amikor az ellenzék szavai és a valóság összecsaptak + videó

2025. szeptember 16., kedd 20:45 | Hír TV

Pontosan egy évtizeddel ezelőtt, 2015. szeptember 16-án a röszkei határátkelőnél a migrációs válság valóságként robbant be a magyarok mindennapjaiba. A déli határ ostroma brutális erőszakba torkollott, ami rávilágított arra, hogy a határvédelem nem megosztó politikai kérdés, hanem a nemzeti biztonság alapja.

  • Monitor - Tíz éve omlott le a „migrációs álprobléma” – amikor az ellenzék szavai és a valóság összecsaptak + videó

A nap, amikor az ellenzékiek „álproblémának” nevezték a valóságot

 Tíz évvel ezelőtt a magyar-szerb határnál több ezer illegális bevándorló gyűlt össze, követelve, hogy engedjék be őket Európába. A feszültség akkor tetőzött, amikor a tömeg kövekkel és fadarabokkal támadta meg a magyar határőröket, akik vízágyúval és könnygázzal próbálták megállítani a behatolókat. A nap, amely a valóságban a nemzeti szuverenitásért és a közbiztonságért folytatott küzdelem szimbólumává vált, éles ellentétben állt a hazai és a nyugati liberális politikai elit kommunikációjával.

„Álprobléma”, „rasszista gyűlöletkeltés”, „hamis fenyegetés” – az akkori ellenzék és a brüsszeli elit ezzel a retorikával igyekezett bagatellizálni a migrációs krízist. A képsorok, amelyek migrációpárti országokban ma is mindennaposak, máig mindenki emlékezetében élnek: a határt ostromló, erőszakos tömeg, a sérült rendőrök és a küzdelem, amely egyértelműen megmutatta, a migráció nem csupán egy szociális, hanem egy súlyos biztonsági probléma. A röszkei ostrom és az, ami azóta történt az ellenzék arcába vágta a valóságot, és bebizonyította, hogy az, amit ők ideológiai alapon tagadtak, a magyar emberek számára valós veszélyt jelent.

 Egyebek mellett gyilkosság minősített esete, igazságszolgáltatás akadályozása és lőfegyverrel elkövetett bűncselekmény miatt emeltek vádat kedden a Charlie Kirk elleni halálos merénylet gyanúsítottja, Tyler Robinson ellen az amerikai Utah államban.
 Lázár János kemény szavakkal illette a „luxizó celebeket és dubajozó hülyegyerekeket" a párt digitális harcosainak tartott beszédében. Egy erős belső kritika, amely új korszakot nyithat a Fidesz kommunikációjában.

