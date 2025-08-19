Monitor – Tiszás gyűlöletcunami: politikusok megölésével viccelődnek, kormánypárti szavazókból űznek gúnyt + videó

A tartalomból:
- Alaszka után hétfőn asztalhoz ült Washingtonban Trump és Zelenszkij, kedd délután pedig lezajlott az EU-s vezetők tanácskozása. Orbán Viktor közölte: a magyar álláspont továbbra is változatlan: ezt a háborút a harcszíntéren nem lehet lezárni és napirenden kell tartani egy Oroszország-Európa csúcstalálkozót.
- Épül a tiszás szeretetország, Magyar Péter szimpatizánsai a holokauszt után, most politikusok megölésével viccelődtek.
- Ismét terítéken a balliberális hergelés augusztus huszadikával összefüggésben. A kormánypártok közölték a nemzeti ünnep nem lehet vörös posztó.
Teljes adás: