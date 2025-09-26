Monitor - Takács Péter: A tiszás akció mögött valójában politikai célok húzódtak meg + videó

Irdatlan pofont kaptak a németek: Miközben Debrecenben a BMW-gyárat avatták, összeomlott a Volkswagen – leállnak a műszakok

Mesterterv – Semjén Zsolt mellett Bayer Zsoltot is le akarták vadászni egy gusztustalan álhírrel + videó

Donald Trump: Orbán Viktor remek ember, aki közeli barátom és nekik most nagyon nehéz + videó

Lejárt az idő: nagyon úgy tűnik, hogy Trump befenyíti Szerbiát

Donald Trump elkente a kritikusok száját: "Megértem, miért nem tud Magyarország függetlenedni az orosz olajtól!" + videó

Arató Gergely elismerte, hogy mindenféle bizonyíték nélkül vádolták meg Semjén Zsoltot + videó

Panyi Miklós szerint a budapesti városvezetés képmutató: hat éve nem tettek semmit a lakhatási helyzet enyhítésére (nincs bérlakás, csőd a lakásügynökség), most viszont politikai jóváhagyáshoz kötnék az Otthon Start program megfizethető lakásainak építését. Az államtitkár szerint a Vitézy-Karácsony-Tisza koalíció célja a fiatalok otthonteremtésének ellehetetlenítése.

Elmélyül a botrány a leleplezett álhírkampány ügyében. Magyar Péter, Dobrev Klára és Arató Gergely ahelyett, hogy bocsánatot kérnének, a figyelemelterelés mesterfokára léptek: az úgynevezett Karácsony Gergely-díjas angolnázás módszerével próbálnak elmenekülni a felelősség elől. Részletek a dezinformációs kampány folytatásáról és a kínos magyarázkodásról.

Monitor - Szepesfalvy Anna keményen üzen: „Nem fogja díjazni másfélmillió budapesti!” - Súlyos bírálat a közlekedési káoszról! + videó Az elmúlt időszakban sokat bírált budapesti közlekedés helyzete áll a figyelem középpontjában, miután Szepesfalvy Anna élesen bírálta a fővárosi vezetést. A politikus kijelentése, miszerint „Nem fogja díjazni másfél millió budapesti, hogy nem tud majd közlekedni”, arra utal, hogy a fővárosban élők elégedetlenek a közlekedési infrastruktúra és a szolgáltatások állapotával.