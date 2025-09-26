Monitor - Takács Péter: A tiszás akció mögött valójában politikai célok húzódtak meg + videó
2025. szeptember 26., péntek 20:45
Hír TV
Takács Péter egészségügyi államtitkár színtiszta cinizmussal vádolja Magyar Pétert! Szerinte az állítólagos jótékonysági akció és a kórházi adományozási roham valójában csak egy álságos fedőtörténet, hogy eltereljék a figyelmet a Tisza Párt súlyos botrányairól! A háttérben valójában a fegyverrel közösségbe járó párttárs és a titkolt, brutális adóemelési tervek vannak. – állítja Takács. "Ennyire becsüli ő a kórházakat!" – üzeni az államtitkár.
Elmélyül a botrány a leleplezett álhírkampány ügyében. Magyar Péter, Dobrev Klára és Arató Gergely ahelyett, hogy bocsánatot kérnének, a figyelemelterelés mesterfokára léptek: az úgynevezett Karácsony Gergely-díjas angolnázás módszerével próbálnak elmenekülni a felelősség elől. Részletek a dezinformációs kampány folytatásáról és a kínos magyarázkodásról.
Panyi Miklós szerint a budapesti városvezetés képmutató: hat éve nem tettek semmit a lakhatási helyzet enyhítésére (nincs bérlakás, csőd a lakásügynökség), most viszont politikai jóváhagyáshoz kötnék az Otthon Start program megfizethető lakásainak építését. Az államtitkár szerint a Vitézy-Karácsony-Tisza koalíció célja a fiatalok otthonteremtésének ellehetetlenítése.
Az elmúlt időszakban sokat bírált budapesti közlekedés helyzete áll a figyelem középpontjában, miután Szepesfalvy Anna élesen bírálta a fővárosi vezetést. A politikus kijelentése, miszerint „Nem fogja díjazni másfél millió budapesti, hogy nem tud majd közlekedni”, arra utal, hogy a fővárosban élők elégedetlenek a közlekedési infrastruktúra és a szolgáltatások állapotával.
Az adás vendége Móna Márk, a Mandiner riportere és Szőcs László, a Mediaworks főmunkatársa, majd a második részben Nagy János miniszterelnöki irodát vezető államtitkár volt. A műsort M. Kovács Róbert vezette.