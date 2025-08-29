Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 29. Péntek Beatrix, Erna napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Monitor

Monitor – Szijjártó Péter: Ez nem a mi háborúnk, ne provokáljatok! + videó

2025. augusztus 29., péntek 20:45 | Hír TV

A külügyminiszter kíméletlenül nekiment a háborúpárti elitnek, és világossá tette: a két világháború másfél millió magyar áldozata után Magyarország a békét választja, és ragaszkodik az olcsó nyersolajhoz!

  • Monitor – Szijjártó Péter: Ez nem a mi háborúnk, ne provokáljatok! + videó

További híreink

Mutatjuk, mennyi nyugdíjat kap, aki évtizedeken át minimálbéren volt

Túl sok lett a külföldi Lengyelországban: Nawrocki kiakadt az ukránokra és oroszokra

Tóth Gabi vitába került az érettségije miatt: „Nem én vagyok a nyolc általánosommal a hülye, hanem te...”

Havas Henrik vérig sértette Orbán Viktort, ezúttal nagyon messzire ment

Kastélyban él a Kincsvadászok kereskedője: megmutatta hatalmas birtokát

Nagy pofonról írnak a csalódott osztrákok, kiröhögték a Győrt kiejtő Rapid edzőjét

Döntő ütközet előtt a Nyugat: Merz Putyint fenyegeti, órákon múlhat a háború sorsa

Liverpoolban már bontják a pezsgőt, megvan a sztrájkoló sztárfocista utódja

Több frontszakaszon előretört az orosz hadsereg, egy ukrán hajót elsüllyesztettek + videó

További híreink

Most lép a hatóság: így csalnak a boltok az akciókkal

Képmutatás leleplezve: Brüsszel és Ukrajna titokban orosz olajat vásárol, miközben Magyarországot támadja

Háttérkép - Brüsszel új kedvence: Ukrajna három év alatt lenyeli, amit Magyarország két évtized alatt se látott + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Tranzit Fesztivál Tihanyból: Értékes viták és előadások élőben a Hír TV-n!+ videó
2
Háttérkép - Brüsszel új kedvence: Ukrajna három év alatt lenyeli, amit Magyarország két évtized alatt se látott + videó
3
Több frontszakaszon előretört az orosz hadsereg, egy ukrán hajót elsüllyesztettek + videó
4
Túl sok lett a külföldi Lengyelországban: Nawrocki kiakadt az ukránokra és oroszokra
5
Vezércikk - Árad a nyúlcipő + videó
6
Most lép a hatóság: így csalnak a boltok az akciókkal
7
Háború Ukrajnában: Oroszország a háború egyik legnagyobb légitámadását hajtotta végre Ukrajna ellen + videó
8
Hiába reklámozta a bukott miniszterelnök-jelölt Magyar Péter eseményét + videó
9
Diplomáciai feszültség: berendelték a magyar nagykövetet Kijevbe
10
Perverz és túl alacsony a mostani adó Magyar Péter szövetségese szerint

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Monitor - Már a Fradiról is álhírt kezdtek terjeszteni a tiszások + videó

Monitor - Már a Fradiról is álhírt kezdtek terjeszteni a tiszások + videó

 Botrányos hazugság a Tisza Párttól: most már a Fradit is bevonták az álhírgyártásba! A tiszások azt állították, hogy a Ferencváros játékosait a Magyar Honvédség repülőgépével szállították ki, de a vád hamisnak bizonyult – egyetlen kattintással leleplezhető a kamu. Miért terjeszt Magyar Péter és csapata ilyen ostoba hazugságokat, és meddig süllyednek még a politikai cirkusz kedvéért? Kattints, és tudd meg, hogyan próbálják megtéveszteni a magyarokat
Monitor – Jelentős előnyre tett szert a Fidesz a Nézőpont friss felmérése szerint + videó

Monitor – Jelentős előnyre tett szert a Fidesz a Nézőpont friss felmérése szerint + videó

 A Nézőpont Intézet legújabb kutatása szerint a Fidesz-KDNP támogatottsága 46%-ra ugrott a biztos szavazók körében, míg a Tisza Párt 38%-on ragadt le – nyolc százalékpontos előny a kormánypártnak! Orbán Viktor digitális offenzívája és az Otthon Start Program elsöpörte Magyar Péter nyári országjárását. Vajon ez a vég a Tisza számára? Kattints, és fedezd fel a sokkoló részleteket!
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!