Monitor – Szijjártó Péter: Ez nem a mi háborúnk, ne provokáljatok! + videó
2025. augusztus 29., péntek 20:45
| Hír TV
A külügyminiszter kíméletlenül nekiment a háborúpárti elitnek, és világossá tette: a két világháború másfél millió magyar áldozata után Magyarország a békét választja, és ragaszkodik az olcsó nyersolajhoz!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
