Monitor - Szepesfalvy Anna keményen üzen: „Nem fogja díjazni másfélmillió budapesti!” - Súlyos bírálat a közlekedési káoszról! + videó
2025. szeptember 25., csütörtök 20:45
| Hír TV
Az elmúlt időszakban sokat bírált budapesti közlekedés helyzete áll a figyelem középpontjában, miután Szepesfalvy Anna élesen bírálta a fővárosi vezetést. A politikus kijelentése, miszerint „Nem fogja díjazni másfél millió budapesti, hogy nem tud majd közlekedni”, arra utal, hogy a fővárosban élők elégedetlenek a közlekedési infrastruktúra és a szolgáltatások állapotával.
„A pedofíliával vádolókat szintén következetesen meg kell büntetni” – jelentette ki Lázár János Sopronban, élesen reagálva az elmúlt 72 óra politikai vádjaira. A miniszter szerint a cél, hogy a magyar államot meggyengítsék alaptalan vádakkal, és azok, akik fizetnek a kérdezőknek és az újságíróknak, Magyarországot akarják ellehetetleníteni. A vádak elutasítása mellett Lázár János radikális gyermekvédelmi szigorítást javasolt.
A politika világában a hatalomért folytatott küzdelem a digitális térben is jelen van. Itt is háború zajlik, ahol a legfőbb fegyver maga a közösségi média. Ez a fegyver azonban nem mindig nyíltan tüzel. Olykor csendesen, szisztematikusan dolgozik, mint egy mérges kígyó, amely lassan, de biztosan mérgezi a valóságot, és tönkreteszi mindazokat, akik az útjába állnak.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az adás vendége Móna Márk, a Mandiner riportere és Szőcs László, a Mediaworks főmunkatársa, majd a második részben Nagy János miniszterelnöki irodát vezető államtitkár volt. A műsort M. Kovács Róbert vezette.
Megtelt a Papp László Sportaréna, ahonnan soha nem látott tömeg üzent a világnak. A Digitális Polgári Körök első országos találkozója több volt, mint egy politikai gyűlés – valóságos népünnepély lett, ahol Orbán Viktor is a színpadra lépett, hogy egyértelmű üzenetet küldjön Brüsszelnek.