Monitor – Radnai Márk mentegetőzik a tiszás adatszivárgás kapcsán, szerinte áruló van köztük + videó

A tartalomból:
- Magyar Péter adatlopás magyarázata: 1. nap: nem volt ilyen. 2. nap. nem úgy volt. 3. nap: a Tóni volt...
- A "jó káder" nem vész el: az újabb bizalmatlansági szavazásból is kimentették Ursula von der Leyent
- Hont András ízelítőt kapott a
rászabadított csőcselékből
- Anti-univerzitás: egyre színvonalasabbak az egyetemeink, ezért nyírják őket Brüsszelből tiszás segítséggel
- Idén Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat
Vendégeink:
- Móna Márk újságíró
- Máté Patrik újságíró
- Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter
Műsorvezető: M. Kovács Róbert
Teljes adás: