Monitor – Radnai Márk mentegetőzik a tiszás adatszivárgás kapcsán, szerinte áruló van köztük + videó

2025. október 09., csütörtök 21:00 | HírTV
vélemény botrány Tisza Párt Monitor

Magyar Péterék adatszivárgási botránya egy újabb bizonyíték az ukránok és a Tisza Párt összefogására - jelentette ki a kormánypártok kommunikációs igazgatója. A témában a Monitor vendégei is véleményt mondtak.

  • Monitor – Radnai Márk mentegetőzik a tiszás adatszivárgás kapcsán, szerinte áruló van köztük + videó

A tartalomból: 

  • Magyar Péter adatlopás magyarázata: 1. nap: nem volt ilyen. 2. nap. nem úgy volt. 3. nap: a Tóni volt...
  • A "jó káder" nem vész el: az újabb bizalmatlansági szavazásból is kimentették Ursula von der Leyent
  • Hont András ízelítőt kapott a rászabadított csőcselékből
  • Anti-univerzitás: egyre színvonalasabbak az egyetemeink, ezért nyírják őket Brüsszelből tiszás segítséggel
  • Idén Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat

Vendégeink: 

  • Móna Márk újságíró
  • Máté Patrik újságíró
  • Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter

Műsorvezető: M. Kovács Róbert

Teljes adás: 

 

Adatszivárgási botrány a Tisza Pártnál: Az ukrán hadseregig érnek a szálak? + videó

Ukrán szál! 20 ezer Tisza-adat szivárgott ki: ki játszik a tűzzel? - Monitor

 Újabb óriási adatszivárgási botrány rázza meg a Tisza Pártot: közel 20 000 felhasználó személyes adatai kerülhettek veszélybe a Tisza Világ alkalmazásból. A helyzetet súlyosbítja a gyanú, hogy a fejlesztő egy ukrán cég lehetett, amelynek szálai az ukrán hadseregig is elérnek. A botrány nemzetbiztonsági kockázatot jelent, rámutatva az ellenzék inkompetenciájára az adatvédelem terén is.
