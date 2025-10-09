Monitor – Radnai Márk mentegetőzik a tiszás adatszivárgás kapcsán, szerinte áruló van köztük + videó

Ukrán szál! 20 ezer Tisza-adat szivárgott ki: ki játszik a tűzzel? - Monitor

Újabb óriási adatszivárgási botrány rázza meg a Tisza Pártot: közel 20 000 felhasználó személyes adatai kerülhettek veszélybe a Tisza Világ alkalmazásból. A helyzetet súlyosbítja a gyanú, hogy a fejlesztő egy ukrán cég lehetett, amelynek szálai az ukrán hadseregig is elérnek. A botrány nemzetbiztonsági kockázatot jelent, rámutatva az ellenzék inkompetenciájára az adatvédelem terén is.