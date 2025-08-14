Monitor – Orbán Viktor: Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke, egy bürokrata, akit én fizetek + videó

A tartalomból:
Orbán Viktor: Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke, egy bürokrata, akit én fizetek.
Orbán Viktor: a migrációt meg kell állítani.
Brüsszel hatalomváltást tervez Magyarországon.
Szentkirályi Alexandra azonnali vizsgálatot követel a kigyulladt buszok miatt.
Szijjártó Péter: A főpolgármesternek a várost kellene vezetnie.
Bohár Dániel riporter közösségi oldalán reagálta kormányfőt ért bírálatokra.
Sebestyén József halála ügyében emberölés gyanúja miatt indult eljárás.
Kárpátalján alapított Tisza-szigetet Magyar Péter ukrán barátja.
Orbán Viktor: Az ukránok mélyen beépültek Magyarországon.
Menczer Tamás: a Tisza-sziget létrejöttében is tetten érhető az ukrán állam befolyása.
Teljes adás: