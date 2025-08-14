Monitor – Orbán Viktor: Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke, egy bürokrata, akit én fizetek + videó

Orbán Viktor: Nekem csak egy barátom van, a magyarok

27 ember vesztette életét egy kettős hajótörésben a Földközi-tengeren + videó

Menczer Tamás: Válasz az RTL-nek. Agyonvertek egy magyar embert… + videó

Az alaszkai amerikai-orosz csúcs előjátékaként Trumpék feloldanak párat az Oroszország elleni szankciók közül

Súlyos következményekkel nézhet szembe Vlagyimir Putyin, ha nem egyezik bele a tűzszünetbe + videó

A hírre a Vezércikk vendégei is reagáltak. A műsort Velkovics Vilmos vezette.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.