Monitor

Monitor – Orbán Viktor szerint Európa téveszmében él, amikor azt hiszi, erkölcsi alapon elszigetelheti Oroszországot + videó

2025. augusztus 18., hétfő 21:00 | HírTV

Az adás vendége az első részben Dezse Balázs, a Pestisrácok.hu főszerkesztő-helyettese és Forgács István romaügyi szakértő, majd a folytatásban Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője volt.

  • Monitor – Orbán Viktor szerint Európa téveszmében él, amikor azt hiszi, erkölcsi alapon elszigetelheti Oroszországot + videó

A tartalomból:

Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója fontos lépés a béke felé.

Donald Trump szerint közel a béke Ukrajnában.

Putyin Donyeck és Luhanszk feladását kéri a háború befejezésének feltételeként.

Orbán Viktor: A világ ma biztonságosabb hely.

Zelenszkijt és az európai vezetőket fogadja a Fehér Házban Donald Trump.

Magyar Péter nem tudta leírni helyesen az orosz nagykövet nevét.

A holokauszttal viccelődtek a Tisza Párt egyik Facebook-csoportjában.

Levélben üzent Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Köröknek.

Rekordösszeg menne Ukrajnának az új uniós költségvetésből.

Súlyos következményekkel járna az uniós agrártámogatások leépítése.

Orbán Viktor szerint Európa téveszmében él, amikor azt hiszi, erkölcsi alapon elszigetelheti Oroszországot.

Bulizik, lazít, fesztiválozik - Magyar Péter sajátos módon járja az országot.

 

Teljes adás:

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

