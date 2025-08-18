Monitor – Orbán Viktor szerint Európa téveszmében él, amikor azt hiszi, erkölcsi alapon elszigetelheti Oroszországot + videó

Megosztás itt:

Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója fontos lépés a béke felé.

Donald Trump szerint közel a béke Ukrajnában.

Putyin Donyeck és Luhanszk feladását kéri a háború befejezésének feltételeként.

Orbán Viktor: A világ ma biztonságosabb hely.

Zelenszkijt és az európai vezetőket fogadja a Fehér Házban Donald Trump.

Magyar Péter nem tudta leírni helyesen az orosz nagykövet nevét.

A holokauszttal viccelődtek a Tisza Párt egyik Facebook-csoportjában.

Levélben üzent Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Köröknek.

Rekordösszeg menne Ukrajnának az új uniós költségvetésből.

Súlyos következményekkel járna az uniós agrártámogatások leépítése.

Orbán Viktor szerint Európa téveszmében él, amikor azt hiszi, erkölcsi alapon elszigetelheti Oroszországot.

Bulizik, lazít, fesztiválozik - Magyar Péter sajátos módon járja az országot.

