2025. 09. 19. Péntek Vilhelmina napja
Híradó

Célpont 22:30

Monitor – Orbán Viktor: Nem teheted meg, hogy bárkit fenyegetsz, hiába viszket a tenyered + videó

2025. szeptember 19., péntek 21:00 | HírTV

Az adásban Kovács Andrá, Pindroch Tamás, majd a folytatásban Sára Botond Budapest város főispánja volt a vendég. A műsort M. Kovács Róbert vezette.

A tartalomból:

 Orbán Viktor: Nem teheted meg, hogy bárkit fenyegetsz, hiába viszket a tenyered.

Nézőpont Intézet: a Tisza-szavazók 55 százaléka támogatja a többkulcsos adóemelést.

A Tisza Párt adóügyekben is ellentmondásba keveredik.

Gyűlölködő kommentek miatt tett feljelentést Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Forsthoffer Ágnes lett a Tisza Párt új alelnöke.

Kerekesszékes idős bácsit oktat ki vállalhatatlan hangnemben Magyar Péter.

Önkéntesekért könyörög a Tisza Párt elnöke.

Karácsony Gergely: Jó, hogy kigyulladtak a BKV-buszok!

A BKV-buszok 60 százaléka alkalmatlan a biztonságos közlekedésre.

Karácsony Gergely a kormányhivatal és a főispán ellen hergeli a budapestieket.

ÁSZ: a Fővárosi Önkormányzat 2025 negyedik negyedévére fizetésképtelenné válhat.

 

Teljes adás:

