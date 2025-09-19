Monitor – Orbán Viktor: Nem teheted meg, hogy bárkit fenyegetsz, hiába viszket a tenyered + videó

A tartalomból:
Orbán Viktor: Nem teheted meg, hogy bárkit fenyegetsz, hiába viszket a tenyered.
Nézőpont Intézet: a Tisza-szavazók 55 százaléka támogatja a többkulcsos adóemelést.
A Tisza Párt adóügyekben is ellentmondásba keveredik.
Gyűlölködő kommentek miatt tett feljelentést Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
Forsthoffer Ágnes lett a Tisza Párt új alelnöke.
Kerekesszékes idős bácsit oktat ki vállalhatatlan hangnemben Magyar Péter.
Önkéntesekért könyörög a Tisza Párt elnöke.
Karácsony Gergely: Jó, hogy kigyulladtak a BKV-buszok!
A BKV-buszok 60 százaléka alkalmatlan a biztonságos közlekedésre.
Karácsony Gergely a kormányhivatal és a főispán ellen hergeli a budapestieket.
ÁSZ: a Fővárosi Önkormányzat 2025 negyedik negyedévére fizetésképtelenné válhat.
Teljes adás: