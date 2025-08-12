Monitor – Orbán Viktor megvétózta az ukránpárti nyilatkozatot Trump és Putyin közelgő találkozója kapcsán + videó

A tartalomból:
Orbán Viktor miniszterelnök kivégzésére és megölésére történő posztok miatt került sor újabb feljelentésre.
Politikai üzenetet küldött a Szigeteről kitiltott Kneecap együttes a közönségnek.
Sulyok Tamás köztársasági elnök nyugalomra intette a fiatalokat.
Durva kommentjeikkel üldözik a Magyar Péter országjárásán felszólaló képviselő asszonyt a tiszások.
Orbán Viktor megvétózta az ukránpárti nyilatkozatot Trump és Putyin közelgő találkozója kapcsán.
Donald Trump kikérte Orbán Viktor véleményét az orosz–ukrán háború kapcsán.
Magyar Péter példaképei az uniós helyreállítási alap pénzeinek egy részét saját magukra költötték.
A baloldal folyamatosan támadja az Otthon Start programot.
Kocsis Máté: Magyar Péter szerint Orbán Viktornak zebrái vannak. Ráadásul “az unokái félnek tőlük”.
Kocsis Máté: A Zebra a hazug MANöken és a libsi sajtó rémálma lesz.
Magyar Péter a székesfehérvári megyei kórház kapcsán kezdett hazugságkampányba.
Tisza szigetet alapított Kárpátalján Magyar Péter kémbotrányba keveredett ukrán barátja.
