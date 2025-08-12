Keresés

Monitor – Orbán Viktor megvétózta az ukránpárti nyilatkozatot Trump és Putyin közelgő találkozója kapcsán + videó

2025. augusztus 12., kedd 21:00 | HírTV

Az adás első részében Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője és Móna Márk, a Mandiner újságírója, a folytatásban Kocsi Máté, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője volt a vendég.

A tartalomból:

Orbán Viktor miniszterelnök kivégzésére és megölésére történő posztok miatt került sor újabb feljelentésre.

Politikai üzenetet küldött a Szigeteről kitiltott Kneecap együttes a közönségnek.

Sulyok Tamás köztársasági elnök nyugalomra intette a fiatalokat.

Durva kommentjeikkel üldözik a Magyar Péter országjárásán felszólaló képviselő asszonyt a tiszások.

Orbán Viktor megvétózta az ukránpárti nyilatkozatot Trump és Putyin közelgő találkozója kapcsán.

Donald Trump kikérte Orbán Viktor véleményét az orosz–ukrán háború kapcsán.

Magyar Péter példaképei az uniós helyreállítási alap pénzeinek egy részét saját magukra költötték.

A baloldal folyamatosan támadja az Otthon Start programot.

Kocsis Máté: Magyar Péter szerint Orbán Viktornak zebrái vannak. Ráadásul “az unokái félnek tőlük”.

Kocsis Máté: A Zebra a hazug MANöken és a libsi sajtó rémálma lesz.

Magyar Péter a székesfehérvári megyei kórház kapcsán kezdett hazugságkampányba.

Tisza szigetet alapított Kárpátalján Magyar Péter kémbotrányba keveredett ukrán barátja.

 

Teljes adás:

 Pénteken Alaszkában dől el Ukrajna és Európa sorsa. Trump és Putyin találkozóján ukrán területek átadása és területcserék is az asztalon vannak! A kelet-ukrajnai frontvonal kincsei, mesés vagyonok és stratégiai pontok a tét, és Oroszország már most a markában tart néhányat. De mire fáj még a Kreml foga, és mit veszíthet Ukrajna?

