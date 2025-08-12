Monitor – Orbán Viktor megvétózta az ukránpárti nyilatkozatot Trump és Putyin közelgő találkozója kapcsán + videó

Trump-Putyin titkos alku Alaszkában: Ukrajna kincsei orosz kézbe kerülnek?

Pénteken Alaszkában dől el Ukrajna és Európa sorsa. Trump és Putyin találkozóján ukrán területek átadása és területcserék is az asztalon vannak! A kelet-ukrajnai frontvonal kincsei, mesés vagyonok és stratégiai pontok a tét, és Oroszország már most a markában tart néhányat. De mire fáj még a Kreml foga, és mit veszíthet Ukrajna?