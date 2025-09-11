Monitor – Októberben indul az adózásról szóló nemzeti konzultáció + videó

A tartalomból:
Merénylet áldozata lett Charlie Kirk politikai influenszer, Donald Trump szövetségese.
Kocsis Máté: A 24.hu képes volt Charlie Kirk halálhírét bejelentve is szélsőjobboldalinak nevezni.
Gulyás Gergely: Októberben indul az adózásról szóló nemzeti konzultáció.
Előkerült Tarr Zoltán és nem cáfolta meg botrányos kijelentéseit a 444.hu-nak adott interjúban.
A társasági adót és a tőkejövedelmek adóját is az egekbe emelné a Tisza Párt, írja az Index.
Manfred Weber szerint Orbán Viktor „őrült szervezetté” alakítaná az EU-t.
Bóka János: A patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Ursula von der Leyen ellen.
Az MSNBC amerikai tévécsatorna elhatárolódott Matthew Dowdtól, és azonnal elbocsátott.
Budai Gyula feljelentést tett csoportos garázdaság miatt a Kötcsén kollégáinkat fenyegető tiszások ellen.
A nyomozó főügyészséghez tette át a Krúbi ügyében tett feljelentést a rendőrség.
Az NMHH vizsgálja, hogy a Partizán interjúja Aranyosi Péterrel kirekesztő tartalomnak minősül-e.
Magyar Péter posztja és a valóság a Puskás Arénában.
Budai Gyula: Magyar Péter folyamatosan mást állít, mint a valóság.
Robogóval akart nekimenni az ügyészség épületének egy nő, majd ügyészeket fenyegetett.
