Monitor – Orbán Viktor: Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén + videó

Tiszás tudósít, a Margit hídon még nincs senki fél órával a békemenet előtt.

Orbán Viktor: Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén.

Deák Dániel: a telefonok cellainformációi alapján is közel dupla annyian voltak a Békemeneten.

A Fekete-Győr András által megosztott légifelvételen felmerül a képmanipuláció gyanúja.

A tiszásoknak teljesen mindegy, hogy ki veszi át az ország kormányát, csak Orbán Viktort váltsa le.

A Tisza Párt az ukrán gazdákat helyezné előnybe a magyar gazdákkal szemben.

Teljes adás: