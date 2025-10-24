Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 24. Péntek Salamon napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Célpont 22:35

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Monitor

Monitor – Orbán Viktor: Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén + videó

2025. október 24., péntek 21:00 | HírTV

Az adás vendége Halász Gábor Kiskutas polgármestere és Máté Patrik, a Magyar Nemzet újságírója, majd a folytatásban Ibolya Csenge Gabriella a Fidesz frakció szóvivője volt. A műsort M. Kovács Róbert vezette.

  • Monitor – Orbán Viktor: Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén + videó

A tartalomból:

Tiszás tudósít, a Margit hídon még nincs senki fél órával a békemenet előtt.

Orbán Viktor: Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén.

 Deák Dániel: a telefonok cellainformációi alapján is közel dupla annyian voltak a Békemeneten.

A Fekete-Győr András által megosztott légifelvételen felmerül a képmanipuláció gyanúja.

A tiszásoknak teljesen mindegy, hogy ki veszi át az ország kormányát, csak Orbán Viktort váltsa le.

A Tisza Párt az ukrán gazdákat helyezné előnybe a magyar gazdákkal szemben.

 

Teljes adás:

További híreink

Orbán Viktor: Szép volt, Fradi!

Kiderült, ki a vasárnapi motoros tragédia áldozata

Ezért nem akar gyereket a Házasság első látásra sztárja

A migránsok miatt rettegnek a nők Európában

Vérig sértődött Mohamed Szalah, súlyos döntésre szánta el magát

Támadásba lendült az orosz hadsereg – hatalmas a káosz az ukrán fronton

Radics Gigi és Curtis a Békemeneten: Szabadság vándorai + videó

Varga Barnabást elővette az UEFA, bosszankodhat a Fradi csatára

Stratégiai művelet formáját ölthet alakot az orosz atomcsapás Ukrajnára

További híreink

Stratégiai művelet formáját ölthet alakot az orosz atomcsapás Ukrajnára

A többség unalmasnak tartotta Magyar Péter ünnepi beszédét + videó

Ezért állt Kiki a Békemenet színpadára: a szabadság üzenete + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Magyar Péter 22-es csapdája: a hazugság vagy az életveszély? - nagy bajban
2
A Tisza Párt hazugsága: nem voltak többen a Békemenetnél
3
Stratégiai művelet formájában ölthet alakot az orosz atomcsapás Ukrajnára
4
Kiskorú bérgyilkosok Svédországban – arab bandatagok nyilatkoztak egy tévéműsorban
5
Objektív méréssel erősítették meg, hogy a Békemeneten kétszer annyian voltak, mint a Tisza rendezvényén
6
Magyar Péter október 23-i beszéde unalmas, hosszú és kínos volt + videó
7
Orbán Viktor: Brüsszel pénze elfogyott + videó
8
Nem engedték tudósítani a közmédia stábját , a Tisza Párt szimpatizánsai pedig bántalmazták is őket + videó
9
Nagyinterjú: Mit kell tudni Hatvanpusztáról? – Orbán Viktor édesanyja most elárulta + videó
10
Ezért állt Kiki a Békemenet színpadára: a szabadság üzenete + videó

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Akkora Békemenet lesz, hogy még az űrből is látszani fog! + videó

Akkora Békemenet lesz, hogy még az űrből is látszani fog! + videó

 Akkora Békemenet lesz, hogy még az űrből is látszani fog! – jelentette ki Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője szerint a holnapi történelmi kiállás egyértelmű üzenet lesz Brüsszelnek és a háborús lobbinak: a magyarok a béke pártján állnak. Nézze meg a Monitor teljes, mozgósító erejű elemzését!
A magyar béke a brüsszeli háború ellen + videó

A magyar béke a brüsszeli háború ellen + videó

 Sorsdöntő választás! Orbán Viktor szerint van egy magyar Békemenet és egy brüsszeli háborús menet. Nézze meg a Monitor legújabb adását, amelyből kiderül, mi a valódi tétje a Brüsszellel folytatott küzdelemnek!
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!