Monitor

Monitor – Orbán Viktor: Három éve érvelünk a tárgyalások, a diplomácia és a béke mellett + videó

2025. október 17., péntek 21:00 | HírTV

Az adás vendége Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője, Szőcs László újságíró és Nagy János, a Miniszterelnöki irodát vezető államtitkár volt. A műsort Futó Boglárka vezette.

  • Monitor – Orbán Viktor: Három éve érvelünk a tárgyalások, a diplomácia és a béke mellett + videó

A tartalomból:

Orbán Viktor: Az előkészületek gőzerővel zajlanak.

A brüsszeli vezetés rendre kritizálta és kifogásolta Orbán Viktor békemisszióját.

Az amerikai elnök bejelentése diplomáciai földrengést váltott ki Európában.

Orbán Viktor: A Szentatya biztatott arra, hogy mindig a jó ügyek mellett álljak ki.

Orbán Viktor: Három éve érvelünk a tárgyalások, a diplomácia és a béke mellett.

Szeptember elején akasztással fenyegették a közmédia stábját tiszás szimpatizánsok Kötcsén.

Takács Péter: A Tisza Párt kórházbezárásokat, egészségügyi megszorításokat tervez.

Budapesti békekonferencia: Magyar Péter bohócot csinált magából.

Magyar Péter szerint miatta találkozik Trump és Putyin Budapesten.

Zelenszkij: Ukrajna bármilyen formátumban kész tárgyalni.

Péntek este zajlott Trump és Zelenszkij találkozója a Fehér Házban.

Real PR: A kormánypártok erősödtek a pártok versenyében.

Donald Trump: Magyarország egy biztonságos ország.

Teljes adás:

Kapcsolódó tartalmak

