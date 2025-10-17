Monitor – Orbán Viktor: Három éve érvelünk a tárgyalások, a diplomácia és a béke mellett + videó

A tartalomból:
Orbán Viktor: Az előkészületek gőzerővel zajlanak.
A brüsszeli vezetés rendre kritizálta és kifogásolta Orbán Viktor békemisszióját.
Az amerikai elnök bejelentése diplomáciai földrengést váltott ki Európában.
Orbán Viktor: A Szentatya biztatott arra, hogy mindig a jó ügyek mellett álljak ki.
Orbán Viktor: Három éve érvelünk a tárgyalások, a diplomácia és a béke mellett.
Szeptember elején akasztással fenyegették a közmédia stábját tiszás szimpatizánsok Kötcsén.
Takács Péter: A Tisza Párt kórházbezárásokat, egészségügyi megszorításokat tervez.
Budapesti békekonferencia: Magyar Péter bohócot csinált magából.
Magyar Péter szerint miatta találkozik Trump és Putyin Budapesten.
Zelenszkij: Ukrajna bármilyen formátumban kész tárgyalni.
Péntek este zajlott Trump és Zelenszkij találkozója a Fehér Házban.
Real PR: A kormánypártok erősödtek a pártok versenyében.
Donald Trump: Magyarország egy biztonságos ország.
