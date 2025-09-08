Monitor - Orbán Viktor: Gyurcsányéknak több eszük volt, ők a választás után mondták el, hogy átverték az embereket + videó

Terrortámadás rázta meg a sportpályát – robbanás a meccs közben

Nagy Attila Tibor: Ha csak a két kötcsei beszéden dőlne el a választás, akkor a Fidesz megnyerné + videó

Törés miatt ért véget a magyar sportoló számára a világbajnokság

A rendőrségi ügy lett Ruszin-Szendi Romulusz botrányos kötcsei megnyilvánulásából + videó

Olvasó kereste meg a boon.hu szerkesztőségét a történetével. Az eset a B.-A.-Z. Vármegyei Központi Kórház II. Belgyógyászati osztályán történt.

Krízis Franciaországban, bő egy év alatt már a harmadik kormány bukik meg. Hiába vészelt át Francois Bayrou francia miniszterelnök tavaly decemberi kinevezése óta hét bizalmatlansági indítványt, a saját maga által kezdeményezett szavazáson a Nemzetgyűlés végül megbuktatta.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

