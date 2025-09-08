Monitor - Orbán Viktor: Gyurcsányéknak több eszük volt, ők a választás után mondták el, hogy átverték az embereket + videó

Krízis Franciaországban, bő egy év alatt már a harmadik kormány bukik meg. Hiába vészelt át Francois Bayrou francia miniszterelnök tavaly decemberi kinevezése óta hét bizalmatlansági indítványt, a saját maga által kezdeményezett szavazáson a Nemzetgyűlés végül megbuktatta.
Magyar Péter közösségi média hadjárata kész mestermunka – már ha a mestermunka alatt azt értjük, hogy valaki arcátlanul lenyúlja Orbán Viktor szlogenjeit, és azokat újracsomagolva tolja a megvezethetők arcába.