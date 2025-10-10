Monitor – Orbán Viktor: A Tisza Párt egy brüsszeli projekt + videó

A tartalomból:
A mentális egészség világnapján köszöntötték Magyar Pétert.
Mandiner: A Tisza Párt alelnöke Berlinben találkozhatott az ukrán fejlesztőkkel.
Magyar Péter szabadulna az újabb botrány után Radnaitól.
Orbán Viktor: a Tisza Párt egy brüsszeli projekt.
Gerzsenyi Gabriella eddig sem válaszolt, most az zavarja, hogy nem kérdezik.
A NER-t szapulja a kétes hírű, Tiszát támogató üzletember.
Egy újabb kiábrándult tiszás mondott le egy Tisza Sziget vezetéséről.
Rendkívüli uniós forrásokat kap Magyarország.
Orbán Viktor megünnepelte a magyar irodalmi Nobel-díjat.
Kellemetlenné vált a Kormányinfó a 444 újságírójának.
Dietz Gusztáv Bárdosi Sándornak: Bele akarok verni a fejedbe párat, hátha észhez térsz.
