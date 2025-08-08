Keresés

Monitor - Orbán Viktor a Kossuth Rádióban beszélt Magyarország migrációs politikájáról + videó

2025. augusztus 08., péntek 20:50 | Hír TV

Orbán Viktor sokkoló kijelentéseket tett a Kossuth Rádióban! Mit mondott valójában Magyarország migrációs politikájáról? Hallgasd meg a részleteket

Tragikus hír érkezett, elhunyt a Jászai Mari-díjas színművész, Varga Zoltán

Sokkoló merénylet a miniszterelnök ellen! - őrizetben a tettes, döbbenetes tervre derült fény

Ikonikus ékszert örökölhet Sarolta hercegnő: Meghan Markle nem fog örülni ennek

Marco Rossi színt vallott, ennél a klubcsapatnál dolgozna még

Kortizolkoktél: az ital, ami segíti a fogyást és csökkenti a stresszt

A Barcelona magyarja volt a Real Madrid elleni meccs egyik hőse

Csőd szélén az ukrán vasút: bedőlhet az egész rendszer, de a Rothschild már lép

Marco Rossi Olaszországban szeretne edzősködni

Egy csapatban Bayer Zsolt, Görbicz Anita, Tóth Gabi és sokan mások – ők már a ZEBRA-kör tagjai

Egy csapatban Bayer Zsolt, Görbicz Anita, Tóth Gabi és sokan mások – ők már a ZEBRA-kör tagjai

Zelenszkij felsorolta, mely országok zsoldosai harcolnak az ukránok ellen

Menczer Tamás: még néhány ilyen mondat, és meglesz az ötödik 2/3 is + videó

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Zaharova: Zelenszkij lépése álságos és erkölcstelen
2
Nemzetközi Büntetőbíróságra küldenék Giorgia Melonit + videó
3
Már Mexikó is riadót fúj London miatt
4
Menczer Tamás: még néhány ilyen mondat, és meglesz az ötödik 2/3 is + videó
5
Vezércikk – Lánczi Tamás feljelenti Fleck Zoltánt + videó
6
Ismerethiány áll amögött, amit Magyar Péter terjeszt + videó
7
Sokkoló késelést történt Szolnokon
8
Nem tájékoztatták Magyar Péterék a nagyadorjáni polgármestert, hogy pártrendezvényt tartanak + videó
9
Kikapott az ETO FC Svédországban
10
Háború Ukrajnában: Napokon belül találkozhat egymással Donald Trump és Vlagyimir Putyin + videó

Kapcsolódó tartalmak

Monitor - Magyar Péter feministának vallja magát, miközben súlyos vádak merültek fel ellene + videó

Monitor - Magyar Péter feministának vallja magát, miközben súlyos vádak merültek fel ellene + videó

 A Tisza Párt elnöke nemrégiben feminista elkötelezettségéről beszélt, kiemelve, hogy több női politikusra van szükség a közéletben, és büszke pártja női tagjaira. Azonban a Hír TV Monitor című műsorában is tárgyalt vádak szerint volt felesége, Varga Judit fizikai bántalmazásról és zsarolásról számolt be, míg egy korábbi barátnője durva verbális abúzusról tett tanúbizonyságot.
