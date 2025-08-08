Monitor - Orbán Viktor a Kossuth Rádióban beszélt Magyarország migrációs politikájáról + videó

Bővülő lehetőségekkel segíti az Agrárminisztérium (AM) a szőlészet-borászati ágazatot, például a támogatásokat idéntől ugyanis nemcsak a borászok, hanem a szőlőtermelők is igényelhetik már - mondta Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára.
Az élelmiszerek világpiaci ára júliusban több mint két éves csúcsára, 2023 februárja óta a legmagasabb szintre emelkedett az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) honlapján közzétett adatok szerint.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Tisza Párt elnöke nemrégiben feminista elkötelezettségéről beszélt, kiemelve, hogy több női politikusra van szükség a közéletben, és büszke pártja női tagjaira. Azonban a Hír TV Monitor című műsorában is tárgyalt vádak szerint volt felesége, Varga Judit fizikai bántalmazásról és zsarolásról számolt be, míg egy korábbi barátnője durva verbális abúzusról tett tanúbizonyságot.