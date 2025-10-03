Monitor - Nemzeti érdek feladásában Karácsony Gergely túltett Magyar Péteren, amikor azt mondta, hogy hazánk elemi érdeke Ukrajna uniós csatlakozása + videó

Áder János volt köztársasági elnök Pakson, az atomerőmű 50. évfordulóján jelentette ki: a fossziilis energiahordozókról való leválás atomenergia felhasználása nélkül biztosan nem fog sikerülni. A Kék Bolygó Alapítvány elnöke a nemzetközi szakmai szervezetekre hivatkozva hangsúlyozta, hogy az atomenergia elengedhetetlen a párizsi klímacélok eléréséhez. Ráadásul a Paksi Atomerőmű a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint a világ egyik legbiztonságosabbja.
A vallási vezető a Sky News brit kereskedelmi hírtelevíziónak nyilatkozva kijelentette: osztja a manchesteri zsidó közösség azon tagjainak véleményét, akik a támadás után azt mondták, hogy nem lepődtek meg a történteken.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az adás vendége Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője és Szabó László producer, kommunikációs szakember, majd a folytatásban Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára volt. A műsort M. Kovács Róbert vezette.
A Nézőpont Intézet friss közvélemény-kutatásának eredménye szerint a magyar társadalom egyértelműen elutasítja Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselését, és 51%-os többséggel támogatja a hatóságok döntését az engedély visszavonásáról. A kutatás megerősíti, hogy a történtek után a "józan többség" jóváhagyta az intézkedést.
Az adás vendége Huth Gergely, a PestiSrácok főszerkesztője, Gajdics Ottó, a HírTV munkatársa, majd a folytatásban Kósa Lajos, a Fidesz országgyűlési képviselője, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnöke volt.