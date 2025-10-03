Keresés

Monitor - Nemzeti érdek feladásában Karácsony Gergely túltett Magyar Péteren, amikor azt mondta, hogy hazánk elemi érdeke Ukrajna uniós csatlakozása + videó

2025. október 03., péntek 20:45 | Hír TV

Deutsch Tamás kiemelte: ezzel a főpolgármester beállt abba a brüsszeli vonalba, amelynek nem a tagállamok sorsa, hanem Ukrajna sorsa a fontosabb.

  Monitor - Nemzeti érdek feladásában Karácsony Gergely túltett Magyar Péteren, amikor azt mondta, hogy hazánk elemi érdeke Ukrajna uniós csatlakozása + videó

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

Putyin éles figyelmeztetése Európának: Nagyon meggyőző lesz az orosz válasz a militarizálódásra

Áder János felszólalt: nincs kibúvó – Atomenergia nélkül elbukunk a klímacélok harcában

Áder János felszólalt: nincs kibúvó – Atomenergia nélkül elbukunk a klímacélok harcában

 Áder János volt köztársasági elnök Pakson, az atomerőmű 50. évfordulóján jelentette ki: a fossziilis energiahordozókról való leválás atomenergia felhasználása nélkül biztosan nem fog sikerülni. A Kék Bolygó Alapítvány elnöke a nemzetközi szakmai szervezetekre hivatkozva hangsúlyozta, hogy az atomenergia elengedhetetlen a párizsi klímacélok eléréséhez. Ráadásul a Paksi Atomerőmű a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint a világ egyik legbiztonságosabbja.

Döntött a közvélemény: a magyarok többsége (51%) helyesli Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyének visszavonását + videó

 A Nézőpont Intézet friss közvélemény-kutatásának eredménye szerint a magyar társadalom egyértelműen elutasítja Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselését, és 51%-os többséggel támogatja a hatóságok döntését az engedély visszavonásáról. A kutatás megerősíti, hogy a történtek után a "józan többség" jóváhagyta az intézkedést.
