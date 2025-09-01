Monitor – Nem bír magával: Újabb őszinteségi roham kerítette hatalmába Magyar Péter jobbkezét + videó
2025. szeptember 01., hétfő 20:45
| Hír TV
Hoppá, Tarr Zoltán megint elszólta magát! Magyar Péter jobbkeze az etyeki Tisza-fórumon olyan őszinteségi rohamban tört ki, hogy még a Tisza-adó terveit is kikotyogta. Választás előtt hallgatnak, utána meg mindent lehet’? Íme, a Tisza Párt nagy adóemelési coming outja, ahol a cinizmus és a politikai számítás kéz a kézben jár
Szijjártó Péter kőkeményen kiáll: Ez nem a mi háborúnk, kimaradunk - A külügyminiszter a rezsivédelem fontosságát hangsúlyozza, miközben Brüsszel és az ukrán energiaválság fenyegeti hazánk biztonságát. Magyarország szuverenitása és a magyar családok pénztárcája az első! Kattints, és tudd meg, hogyan védi a kormány a te érdekeidet!
Több mint 3500 milliárd forintnyi pályázati forrás érkezik a magyar agráriumba, hogy modernizálja a termelést és növelje a versenyképességet. Nagy István agrárminiszter a 34. Farmer Expón jelentette be a nagyszabású fejlesztési tervet, amely az öntözéstől az élelmiszeriparon át a járványvédelemig minden területet érint.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A külügyminiszter kíméletlenül nekiment a háborúpárti elitnek, és világossá tette: a két világháború másfél millió magyar áldozata után Magyarország a békét választja, és ragaszkodik az olcsó nyersolajhoz!
Botrányos hazugság a Tisza Párttól: most már a Fradit is bevonták az álhírgyártásba! A tiszások azt állították, hogy a Ferencváros játékosait a Magyar Honvédség repülőgépével szállították ki, de a vád hamisnak bizonyult – egyetlen kattintással leleplezhető a kamu. Miért terjeszt Magyar Péter és csapata ilyen ostoba hazugságokat, és meddig süllyednek még a politikai cirkusz kedvéért? Kattints, és tudd meg, hogyan próbálják megtéveszteni a magyarokat
A Nézőpont Intézet legújabb kutatása szerint a Fidesz-KDNP támogatottsága 46%-ra ugrott a biztos szavazók körében, míg a Tisza Párt 38%-on ragadt le – nyolc százalékpontos előny a kormánypártnak! Orbán Viktor digitális offenzívája és az Otthon Start Program elsöpörte Magyar Péter nyári országjárását. Vajon ez a vég a Tisza számára? Kattints, és fedezd fel a sokkoló részleteket!