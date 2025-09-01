Keresés

2025. 09. 01. Hétfő
Monitor – Nem bír magával: Újabb őszinteségi roham kerítette hatalmába Magyar Péter jobbkezét + videó

2025. szeptember 01., hétfő 20:45 | Hír TV

Hoppá, Tarr Zoltán megint elszólta magát! Magyar Péter jobbkeze az etyeki Tisza-fórumon olyan őszinteségi rohamban tört ki, hogy még a Tisza-adó terveit is kikotyogta. Választás előtt hallgatnak, utána meg mindent lehet’? Íme, a Tisza Párt nagy adóemelési coming outja, ahol a cinizmus és a politikai számítás kéz a kézben jár

25 éve lépett le Budapestről, ma így néz ki az Álmodj, királylány előadója

Barátság kőolajvezeték: óriási üzemanyag-drágulásra figyelmeztet a Mol-vezér

Itt az újabb Kunu Márió-botrány, rajongóinak szólt be az énekes: „Rák egye meg a gyomrotokat!”

Nagy Ervin őrült kirohanása minden eddigi suttyóságát felülírta

Így készül az erdélyi csorba leves, ezt vétek kihagyni

Brüsszel bemutatja tervét, ennek sokan nem fognak örülni

Magyarország mellett Franciaország sem támogatja az amerikai fegyverek vásárlását az Európai Békekeretből + videó

Átigazolások: a Ferencváros és a Kazincbarcika is igazolt nigériai játékost

Orbán Viktor is reagált Magyar Péter jobbkezének őszinteségi rohamára + videó

Botrányos fenyegetés: Zelenszkij újra támadná a Barátság kőolajvezetéket – Magyarország a célkeresztben!

Orbán Viktor is reagált Magyar Péter jobbkezének őszinteségi rohamára + videó

Telibe találta egy rolleres a biciklist – eldőlt, mint egy ólajtó + videó

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Rokon robbantotta a bombát: Magyar Péter apjáról mesélt
2
Barátság kőolajvezeték: óriási üzemanyag-drágulásra figyelmeztet a Mol-vezér
3
Egy olasz lap szerint Magyarországnak igaza van Ukrajna ügyében
4
A tiszás Tarr Zoltán újabb megdöbbentő vallomást tett + videó
5
Magyarország mellett Franciaország sem támogatja az amerikai fegyverek vásárlását az Európai Békekeretből + videó
6
Karol Nawrocki: Lengyelország frontállam, ezért szüksége van a második világháborús német kártérítésre
7
Brüsszel célkeresztben: így változna a döntéshozatal Magyarország ellen
8
Döbbenetes: Magyar Péter szabadságon lévő újságírót zaklatott telefonon, kiabálva! Ez lenne a Tisza-féle sajtószabadság?
9
Friedrich Merz megszólalt a háborúról
10
Telibe találta egy rolleres a biciklist – eldőlt, mint egy ólajtó + videó

Szijjártó Péter: Minden nap dolgozni kell az alacsony rezsiárakért + videó

 Szijjártó Péter kőkeményen kiáll: Ez nem a mi háborúnk, kimaradunk - A külügyminiszter a rezsivédelem fontosságát hangsúlyozza, miközben Brüsszel és az ukrán energiaválság fenyegeti hazánk biztonságát. Magyarország szuverenitása és a magyar családok pénztárcája az első! Kattints, és tudd meg, hogyan védi a kormány a te érdekeidet!

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Monitor - Már a Fradiról is álhírt kezdtek terjeszteni a tiszások + videó

 Botrányos hazugság a Tisza Párttól: most már a Fradit is bevonták az álhírgyártásba! A tiszások azt állították, hogy a Ferencváros játékosait a Magyar Honvédség repülőgépével szállították ki, de a vád hamisnak bizonyult – egyetlen kattintással leleplezhető a kamu. Miért terjeszt Magyar Péter és csapata ilyen ostoba hazugságokat, és meddig süllyednek még a politikai cirkusz kedvéért? Kattints, és tudd meg, hogyan próbálják megtéveszteni a magyarokat
Monitor – Jelentős előnyre tett szert a Fidesz a Nézőpont friss felmérése szerint + videó

 A Nézőpont Intézet legújabb kutatása szerint a Fidesz-KDNP támogatottsága 46%-ra ugrott a biztos szavazók körében, míg a Tisza Párt 38%-on ragadt le – nyolc százalékpontos előny a kormánypártnak! Orbán Viktor digitális offenzívája és az Otthon Start Program elsöpörte Magyar Péter nyári országjárását. Vajon ez a vég a Tisza számára? Kattints, és fedezd fel a sokkoló részleteket!
