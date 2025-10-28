Monitor – Megtörténik a bocsánatkérés a hölgyektől? Az adás vendége a balliberális sajtó célkeresztjébe került Nagy Feró + videó

Megosztás itt:

A tartalomból:

Tiszások kötöttek bele Orbán Viktor XIV. Leo pápánál tett magánaudienciájába.

Orbán Viktor arra kérte a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit.

Fidesz: a legnagyobb bántalmazót, Magyar Pétert minden erejükkel védik azok, akik Nagy Ferót támadják.

Jelképesen Schmidt Máriát egy színdarabban bottal verik agyon.

Nagy Feró: nem gondoltam, hogy ekkora port kavar az, amit mondtam.

Már mémeket gyártanak Orbán Győzőné nyilatkozatából.

Közel kétszer annyian vettek részt a Békemeneten, mint a Tisza háborúpárti menetelésén.

Teljes adás: