Monitor – Megtörténik a bocsánatkérés a hölgyektől? Az adás vendége a balliberális sajtó célkeresztjébe került Nagy Feró + videó

Tiszások kötöttek bele Orbán Viktor XIV. Leo pápánál tett magánaudienciájába.
Orbán Viktor arra kérte a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit.
Fidesz: a legnagyobb bántalmazót, Magyar Pétert minden erejükkel védik azok, akik Nagy Ferót támadják.
Jelképesen Schmidt Máriát egy színdarabban bottal verik agyon.
Nagy Feró: nem gondoltam, hogy ekkora port kavar az, amit mondtam.
Már mémeket gyártanak Orbán Győzőné nyilatkozatából.
Közel kétszer annyian vettek részt a Békemeneten, mint a Tisza háborúpárti menetelésén.
