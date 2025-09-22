Monitor - Megrendült Brüsszel - Tizenkétezer ember tódult a Sportarénába, hogy üzenjen! + videó
2025. szeptember 22., hétfő 20:45
Hír TV
Megtelt a Papp László Sportaréna, ahonnan soha nem látott tömeg üzent a világnak. A Digitális Polgári Körök első országos találkozója több volt, mint egy politikai gyűlés – valóságos népünnepély lett, ahol Orbán Viktor is a színpadra lépett, hogy egyértelmű üzenetet küldjön Brüsszelnek.
Ruszin-Szendi Romulusz bukott vezérkari főnök, a Tisza Párt fegyvermániás alelnöke nyíltan fenyegetőzött, és most kiderült, a szavai mellé tetteket is társít: fegyverrel járt politikai rendezvényekre. A miniszterelnök is felemelte a szavát a politikai erőszak ellen.
A Tisza Párt politikusa, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselésének ügye új, borzongató fordulatot vett kiderült, hogy a lőfegyvert nemcsak, hogy magával vitte, de teli tárral hordta a nyilvános rendezvényen. A politikai ellenfelek és a közvélemény is azt kérdezi, kire irányult a fegyver a lakossági fórumon?