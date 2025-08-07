Monitor – Megjelent a kormány rendelete az Otthon Start Program 3 százalékos lakáshiteléről + videó

Megosztás itt:

A tartalomból:

Bohár dániel: Az uniós források befagyasztásának oka egyértelmű, Magyar Péter mégis letagadta azt.

Orbán Viktor: a liberalizmus, vagy a liberális valaha szabadságot jelentett. Ma korlátozást és elnyomást.

Kéri László szerint az ellenzéki győzelem kulcsa, ha pestisesként viselkednek a Fidesz-szavazókkal.

Szánthó miklós szerint Fleck Zoltán megint arról ábrándozik, hogy a baloldal fog győzni a választásokon.

Lánczi Tamás feljelentette Fleck Zoltánt, mert az alkotmányos rendet veszélyeztetheti.

Megjelent a kormány rendelete az Otthon Start Program 3 százalékos lakáshiteléről.

A kölcsön kamata a futamidő alatt fix, legfeljebb három százalék.

Magyar Péter támadja az Otthon Start Programot.

Gulyás Gergely: Munkahely- és iparvédelmi akcióterv készül.

Gulyás gergely szerint szomorú, hogy az ellenzék megszűntetné ezt a konstrukciót.

Teljes adás: