Monitor – Megjelent a kormány rendelete az Otthon Start Program 3 százalékos lakáshiteléről + videó

Bohár dániel: Az uniós források befagyasztásának oka egyértelmű, Magyar Péter mégis letagadta azt.
Orbán Viktor: a liberalizmus, vagy a liberális valaha szabadságot jelentett. Ma korlátozást és elnyomást.
Kéri László szerint az ellenzéki győzelem kulcsa, ha pestisesként viselkednek a Fidesz-szavazókkal.
Szánthó miklós szerint Fleck Zoltán megint arról ábrándozik, hogy a baloldal fog győzni a választásokon.
Lánczi Tamás feljelentette Fleck Zoltánt, mert az alkotmányos rendet veszélyeztetheti.
Megjelent a kormány rendelete az Otthon Start Program 3 százalékos lakáshiteléről.
A kölcsön kamata a futamidő alatt fix, legfeljebb három százalék.
Magyar Péter támadja az Otthon Start Programot.
Gulyás Gergely: Munkahely- és iparvédelmi akcióterv készül.
Gulyás gergely szerint szomorú, hogy az ellenzék megszűntetné ezt a konstrukciót.
