Monitor

Monitor – Megjelent a kormány rendelete az Otthon Start Program 3 százalékos lakáshiteléről + videó

2025. augusztus 07., csütörtök 21:00 | HírTV

Az adás első felében Haraszti Gyula, a Magyar Nemzet főmunkatársa és Kertész Dávid, a Pestisrácok.hu munkatársa, majd a folytatásban Panyi Miklós parlamenti és stratégiai államtitkár volt a vendég.

  • Monitor – Megjelent a kormány rendelete az Otthon Start Program 3 százalékos lakáshiteléről + videó

A tartalomból:

 Bohár dániel: Az uniós források befagyasztásának oka egyértelmű, Magyar Péter mégis letagadta azt.

Orbán Viktor: a liberalizmus, vagy a liberális valaha szabadságot jelentett. Ma korlátozást és elnyomást.

Kéri László szerint az ellenzéki győzelem kulcsa, ha pestisesként viselkednek a Fidesz-szavazókkal.

Szánthó miklós szerint Fleck Zoltán megint arról ábrándozik, hogy a baloldal fog győzni a választásokon.

Lánczi Tamás feljelentette Fleck Zoltánt, mert az alkotmányos rendet veszélyeztetheti.

Megjelent a kormány rendelete az Otthon Start Program 3 százalékos lakáshiteléről.

A kölcsön kamata a futamidő alatt fix, legfeljebb három százalék.

Magyar Péter támadja az Otthon Start Programot.

Gulyás Gergely: Munkahely- és iparvédelmi akcióterv készül.

Gulyás gergely szerint szomorú, hogy az ellenzék megszűntetné ezt a konstrukciót.

 

Teljes adás:

Monitor - Magyar Péter feministának vallja magát, miközben súlyos vádak merültek fel ellene + videó

Monitor - Magyar Péter feministának vallja magát, miközben súlyos vádak merültek fel ellene + videó

 A Tisza Párt elnöke nemrégiben feminista elkötelezettségéről beszélt, kiemelve, hogy több női politikusra van szükség a közéletben, és büszke pártja női tagjaira. Azonban a Hír TV Monitor című műsorában is tárgyalt vádak szerint volt felesége, Varga Judit fizikai bántalmazásról és zsarolásról számolt be, míg egy korábbi barátnője durva verbális abúzusról tett tanúbizonyságot.
