Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 28. Csütörtök Ágoston napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Monitor

Monitor - Már a Fradiról is álhírt kezdtek terjeszteni a tiszások + videó

2025. augusztus 28., csütörtök 20:45 | Hír TV

Botrányos hazugság a Tisza Párttól: most már a Fradit is bevonták az álhírgyártásba! A tiszások azt állították, hogy a Ferencváros játékosait a Magyar Honvédség repülőgépével szállították ki, de a vád hamisnak bizonyult – egyetlen kattintással leleplezhető a kamu. Miért terjeszt Magyar Péter és csapata ilyen ostoba hazugságokat, és meddig süllyednek még a politikai cirkusz kedvéért? Kattints, és tudd meg, hogyan próbálják megtéveszteni a magyarokat

  • Monitor - Már a Fradiról is álhírt kezdtek terjeszteni a tiszások + videó

További híreink

Örömlányok és drog – repült a teljes magyar felső vezetés a német multinál

Döntő ütközet előtt a Nyugat: Merz Putyint fenyegeti, órákon múlhat a háború sorsa

Forrnak az indulatok Liverpoolban, máris elegük van Szoboszlai riválisából

Tóth Alex inkább nem fogott kezet: „Nagyon rosszul éreztem magam”

Kastélyban él a Kincsvadászok kereskedője: megmutatta hatalmas birtokát

Ezekre a motorokra lesz jó a B kategóriás jogosítvány

Segitünk megérteni azt, hogy miért ér fel egy gazdasági öngyilkossággal a Tisza-csomag

Csütörtöki sportműsor: Rapid–ETO az őszi kupaszereplésért; sorsolnak a Bajnokok Ligájában

Képmutatás leleplezve: Brüsszel és Ukrajna titokban orosz olajat vásárol, miközben Magyarországot támadja

További híreink

Kijev terrortámadása az EU ellen?

Képmutatás leleplezve: Brüsszel és Ukrajna titokban orosz olajat vásárol, miközben Magyarországot támadja

Láncreakció: Megdöbbentő lépésre készülhetnek Ukrajnában + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Gyászba borult az Egyesült Államok
2
Kőkemény lépést jelentett be a kormány, válaszul az ukrán provokációra
3
Kijev terrortámadása az EU ellen?
4
Brutális pofon a tanároknak? Így sújtaná őket a Tisza-csomag
5
Kijevben sokan meghaltak és megsebesültek az Ukrajnát ért újabb tömeges légicsapásban
6
Zsarolni és megtörni Orbán Viktort, zsarolni és megtörni Magyarországot + videó
7
Felvétel szivárgott ki: jön a Tisza-adó, ha hatalomra kerül Magyar Péter
8
Sorosék hazugsággal vádolják az amerikai elnököt + videó
9
Vezércikk - Magabiztosan vezet a Fidesz, a Tisza messze lemaradt a nyáron + videó
10
Szibiha fenyegetett, de Szijjártó kőkemény választ adott: Magyarország nem tűri Ukrajna arcátlan támadását

Legfrissebb híreink

A Vásárhelyi Forgatag üzenete: A magyar összetartozás nem eladó, és nem tűri a rombolást

A Vásárhelyi Forgatag üzenete: A magyar összetartozás nem eladó, és nem tűri a rombolást

 Marosvásárhelyen, a 12. Vásárhelyi Forgatag nyitóünnepségén a magyar lélek ereje és a nemzeti összetartozás üzenete harsogott. Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára világosan fogalmazott: a közelgő választásokon nem kevesebb forog kockán, mint az elmúlt 15 év nemzetpolitikai sikereinek megőrzése. Az a szellemiség, amely szerint „minden magyar felelős minden magyarért”, és amely a határon túli magyarságot nem idegenként, hanem a nemzet szerves részeként látja, most veszélyben van.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Monitor – Jelentős előnyre tett szert a Fidesz a Nézőpont friss felmérése szerint + videó

Monitor – Jelentős előnyre tett szert a Fidesz a Nézőpont friss felmérése szerint + videó

 A Nézőpont Intézet legújabb kutatása szerint a Fidesz-KDNP támogatottsága 46%-ra ugrott a biztos szavazók körében, míg a Tisza Párt 38%-on ragadt le – nyolc százalékpontos előny a kormánypártnak! Orbán Viktor digitális offenzívája és az Otthon Start Program elsöpörte Magyar Péter nyári országjárását. Vajon ez a vég a Tisza számára? Kattints, és fedezd fel a sokkoló részleteket!
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!