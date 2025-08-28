Monitor - Már a Fradiról is álhírt kezdtek terjeszteni a tiszások + videó
2025. augusztus 28., csütörtök 20:45
| Hír TV
Botrányos hazugság a Tisza Párttól: most már a Fradit is bevonták az álhírgyártásba! A tiszások azt állították, hogy a Ferencváros játékosait a Magyar Honvédség repülőgépével szállították ki, de a vád hamisnak bizonyult – egyetlen kattintással leleplezhető a kamu. Miért terjeszt Magyar Péter és csapata ilyen ostoba hazugságokat, és meddig süllyednek még a politikai cirkusz kedvéért? Kattints, és tudd meg, hogyan próbálják megtéveszteni a magyarokat
Marosvásárhelyen, a 12. Vásárhelyi Forgatag nyitóünnepségén a magyar lélek ereje és a nemzeti összetartozás üzenete harsogott. Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára világosan fogalmazott: a közelgő választásokon nem kevesebb forog kockán, mint az elmúlt 15 év nemzetpolitikai sikereinek megőrzése. Az a szellemiség, amely szerint „minden magyar felelős minden magyarért”, és amely a határon túli magyarságot nem idegenként, hanem a nemzet szerves részeként látja, most veszélyben van.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Nézőpont Intézet legújabb kutatása szerint a Fidesz-KDNP támogatottsága 46%-ra ugrott a biztos szavazók körében, míg a Tisza Párt 38%-on ragadt le – nyolc százalékpontos előny a kormánypártnak! Orbán Viktor digitális offenzívája és az Otthon Start Program elsöpörte Magyar Péter nyári országjárását. Vajon ez a vég a Tisza számára? Kattints, és fedezd fel a sokkoló részleteket!
Döbbenetes kiszivárgás a Tisza Párttól! A Hír TV Monitor műsora felfedi: Magyar Péterék háromkulcsos, brutális SZJA-emelést terveznek, ami már az átlagbéreket is sújtaná. Kattints, és tudd meg, hogyan akarják megadóztatni a pénztárcádat