Monitor – Magyarországon aláírásgyűjtés indul az EU háborús tervei ellen + videó

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Szocsiban zajló Valdaj Nemzetközi Vitaklub idei, 22. ülésén tartott plenáris ülésén adott hangot a Nyugat felé irányuló legkeményebb figyelmeztetésének. Az orosz elnök kategorikusan kijelentette: Oroszország válaszlépései Európa militarizálódására „nagyon meggyőzőek” lesznek, és nem fognak sokáig váratni magukra.

Tragédiával végződött a tűz, amely a makói kórház területén keletkezett csütörtök délután. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) tájékoztatása szerint a tűz a kazánházban csapott fel, míg a kórház tájékoztatása szerint egy raktárépületben keletkezett. Bár a lángokat a tűzoltók gyorsan eloltották, az eset halálos áldozattal járt: egy kórházi dolgozó életét vesztette. Az eset kivizsgálása azonnal megindult.