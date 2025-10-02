Monitor – Magyarországon aláírásgyűjtés indul az EU háborús tervei ellen + videó

A tartalomból:
Magyarországon aláírásgyűjtés indul az EU háborús tervei ellen.
Orbán Viktor: Egy hibából is lehet világháború.
Von der Leyen tovább fokozná Ukrajna katonai támgatását.
Orbán Viktor: Ukrajna felvétele ügyében nem lehet megkerülni Magyarországot.
Menczer Tamás: A Tisza programját Brüsszelben írják.
Kiemelten kockázatosnak minősítette a Tisza Világ appot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
Hadházy most a miniszterelnök fülét vizslatja.
Alapjogokért Központ: A Nemzeti Konzultáció erős felhatalmazást ad a választók részéről.
Kezdődik a Nemzeti Konzultáció íveinek kipostázása.
Semjén Zsolt: Az én és minisztertársam megtámadása Magyarország elleni támadás.
Teljes adás: