Monitor – Magyarországon aláírásgyűjtés indul az EU háborús tervei ellen + videó

2025. október 02., csütörtök 20:50 | HírTV

Az adás vendége Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője és Szabó László producer, kommunikációs szakember, majd a folytatásban Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára volt. A műsort M. Kovács Róbert vezette.

  • Monitor – Magyarországon aláírásgyűjtés indul az EU háborús tervei ellen + videó

A tartalomból:

 Magyarországon aláírásgyűjtés indul az EU háborús tervei ellen.

Orbán Viktor: Egy hibából is lehet világháború.

Von der Leyen tovább fokozná Ukrajna katonai támgatását.

Orbán Viktor: Ukrajna felvétele ügyében nem lehet megkerülni Magyarországot.

Menczer Tamás: A Tisza programját Brüsszelben írják.

Kiemelten kockázatosnak minősítette a Tisza Világ appot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Hadházy most a miniszterelnök fülét vizslatja.

Alapjogokért Központ: A Nemzeti Konzultáció erős felhatalmazást ad a választók részéről.

Kezdődik a Nemzeti Konzultáció íveinek kipostázása.

Semjén Zsolt: Az én és minisztertársam megtámadása Magyarország elleni támadás.

 

Teljes adás:

Tűz volt a makói kórház területén – Tragédia! Egy kórházi dolgozó életét vesztette

 Tragédiával végződött a tűz, amely a makói kórház területén keletkezett csütörtök délután. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) tájékoztatása szerint a tűz a kazánházban csapott fel, míg a kórház tájékoztatása szerint egy raktárépületben keletkezett. Bár a lángokat a tűzoltók gyorsan eloltották, az eset halálos áldozattal járt: egy kórházi dolgozó életét vesztette. Az eset kivizsgálása azonnal megindult.

Döntött a közvélemény: a magyarok többsége (51%) helyesli Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyének visszavonását + videó

 A Nézőpont Intézet friss közvélemény-kutatásának eredménye szerint a magyar társadalom egyértelműen elutasítja Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselését, és 51%-os többséggel támogatja a hatóságok döntését az engedély visszavonásáról. A kutatás megerősíti, hogy a történtek után a "józan többség" jóváhagyta az intézkedést.
Monitor - Magyar Péter és pártja azonnal megszüntetné az SZJA-kedvezményeket + videó

 Kiszivárgott belső dokumentum szerint a Tisza Párt "felülvizsgálná" a családtámogatások és az adókedvezmények teljes rendszerét, ami a jelenlegi családi adókedvezmény és SZJA-mentességek azonnali megszüntetését jelentené. A kabinet szerint a "Tisza-csomag" brutális adóemelést és megszorításokat hozna a családoknak. Magyar Péter tagadja a megszorításokat, de a párt szakértői korábban már bírálták az egykulcsos adórendszert.
