Monitor – Magyar Pétert zavarta a Trump–Orbán-csúcstalálkozó + videó

A tartalomból:
- Ripacskodás vagy hatalmas siker. Már a Trump-Orbán találkozó nyilvánvaló eredményeit is próbálják ferdíteni.
- Fake news miatt támadták őket. A BBC vezetése már nem bírt a nyomással. Végül lemondtak.
- Önvallomás – Magyar Péter elszólta magát a guruló dollárokról.
Vendégeink:
- Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője
- Fekete Rajmund történész, Amerika-szakértő
- Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter
A rezsicsökkentés vívmányait sikerült megőrizni az amerikai Orbán-Trump találkozónak köszönhetően – emelte ki az európai uniós ügyekért felelős miniszter a HírTV Monitor című műsorában. Bóka János hozzátette, ennek köszönhetően
továbbra is a legalacsonyabb áron kapják a magyar polgárok a gázt és kőolajat.
A miniszter az Egyesült Államok által biztosított védőpajzs szerepére is kitért a beszélgetésben.
