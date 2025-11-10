Keresés

Monitor – Magyar Pétert zavarta a Trump–Orbán-csúcstalálkozó + videó

2025. november 10., hétfő 20:55 | HírTV
elemzés Monitor amerikai-magyar csúcs

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke ripacskodásnak nevezte a Donald Trump és Orbán Viktor történelmi találkozóját. A témában a Monitor vendégei Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, Fekete Rajmund történész és Bóka János miniszter is véleményt mondott.

A tartalomból: 

  • Ripacskodás vagy hatalmas siker. Már a Trump-Orbán találkozó nyilvánvaló eredményeit is próbálják ferdíteni.
  • Fake news miatt támadták őket. A BBC vezetése már nem bírt a nyomással. Végül lemondtak.
  • Önvallomás – Magyar Péter elszólta magát a guruló dollárokról. 

Vendégeink: 

  • Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője
  • Fekete Rajmund történész, Amerika-szakértő
  • Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter

A rezsicsökkentés vívmányait sikerült megőrizni az amerikai Orbán-Trump találkozónak köszönhetően – emelte ki az európai uniós ügyekért felelős miniszter a HírTV Monitor című műsorában. Bóka János hozzátette, ennek köszönhetően

továbbra is a legalacsonyabb áron kapják a magyar polgárok a gázt és kőolajat.

A miniszter az Egyesült Államok által biztosított védőpajzs szerepére is kitért a beszélgetésben.

Teljes adás: 

 

 

 
 
 
 

