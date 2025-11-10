Monitor – Magyar Pétert zavarta a Trump–Orbán-csúcstalálkozó + videó

Megosztás itt:

A tartalomból:

Ripacskodás vagy hatalmas siker. Már a Trump-Orbán találkozó nyilvánvaló eredményeit is próbálják ferdíteni.

Fake news miatt támadták őket. A BBC vezetése már nem bírt a nyomással. Végül lemondtak.

Önvallomás – Magyar Péter elszólta magát a guruló dollárokról.

Vendégeink:

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője

Fekete Rajmund történész, Amerika-szakértő

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter

A rezsicsökkentés vívmányait sikerült megőrizni az amerikai Orbán-Trump találkozónak köszönhetően – emelte ki az európai uniós ügyekért felelős miniszter a HírTV Monitor című műsorában. Bóka János hozzátette, ennek köszönhetően

továbbra is a legalacsonyabb áron kapják a magyar polgárok a gázt és kőolajat.

A miniszter az Egyesült Államok által biztosított védőpajzs szerepére is kitért a beszélgetésben.

