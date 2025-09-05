Monitor - Magyar Péter még a szófordulatait is a miniszterelnöktől lopta + videó

Megosztás itt:

A cinizmus csúcsa ahogy működik

Ezek a lopott szólamok tökéletesen rezonálnak a közösségi média algoritmusaival: rövid, fülbemászó, és épp elég nosztalgikusan ismerős ahhoz, hogy a lájkok és megosztások özönvízszerűen érkezzenek. Magyar láthatóan tisztában van vele, hogy a mai politikai arénában nem az eredetiség, hanem a kattintások száma számít. Miért találna ki újat, ha Orbán évtizedes paneljei még mindig működnek? A „tégláról téglára” például olyan, mintha egy kampányépítkezés romantikus himnusza lenne, csakhogy ezt a dalt már vagy ezerszer hallottuk a Fidesz nagygyűlésein.

De álljunk meg egy pillanatra, nem ciki ez?

Magyar Péter a friss, új hangot ígéri a magyar politikában, miközben a legelcsépeltebb orbáni kliséket reciklálja. Ez nem politikai innováció, hanem retorikai turkáló. A közösségi média népe persze zabálja, mert a jól ismert szólamok olyanok, mint egy régi sláger: nem kell gondolkodni, csak érezni a ritmust. Csakhogy a politikai hitelesség nem a lájkokon múlik és neki sosem volt olyan.