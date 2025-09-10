Monitor - Magyar Péter komoly káderhiánnyal küszködhet + videó

Tarr Zoltán lebukott, eltűnt, majd előbújt, hogy megtapsolja a háborút - ez Tisza Párt valódi arca + videó

Tarr Zoltán napokig bujkált, miután elszólta magát a Tisza-adóról, lebuktatva Magyar Pétert és a Tisza Pártot, hogy tudatosan titkolóznak, átverik a választókat. Most előkerült és mit csinál? ÁLLVA TAPSOL egy újabb háborúpárti beszédnek az Európai Parlamentben. - írja Hidvégi Balázs a Facebook megosztásában.