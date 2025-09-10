Monitor - Magyar Péter komoly káderhiánnyal küszködhet + videó
2025. szeptember 10., szerda 20:45
| Hír TV
A párt – amely 2024-ben robbant be a politikai térképre, és Magyar Pétert az ellenzék informális vezetőjeként pozicionálja – még mindig nem jelentett be teljes jelöltlistát sem egyéni körzetekre, sem az országos listára. Ez a késedelem jelezheti a belső szervezeti gyengeségeket, beleértve a megbízható, tapasztalt politikusok és aktivisták hiányát.
Tarr Zoltán napokig bujkált, miután elszólta magát a Tisza-adóról, lebuktatva Magyar Pétert és a Tisza Pártot, hogy tudatosan titkolóznak, átverik a választókat. Most előkerült és mit csinál? ÁLLVA TAPSOL egy újabb háborúpárti beszédnek az Európai Parlamentben. - írja Hidvégi Balázs a Facebook megosztásában.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Magyar Péter közösségi média hadjárata kész mestermunka – már ha a mestermunka alatt azt értjük, hogy valaki arcátlanul lenyúlja Orbán Viktor szlogenjeit, és azokat újracsomagolva tolja a megvezethetők arcába.