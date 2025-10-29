Monitor – Magyar Péter fenyegetőzik, vádaskodik és perel + videó

Megosztás itt:

A tartalomból:

Magyar Péter fenyegetőzik, vádaskodik és perel.

A tiszás nyugdíjszakértő a nők40-et pazarlónak és méltánytalannak nevezte.

Több, mint 30 ezren hagyták el a Tisza Világ applikációtl az adatszivárgás után.

Szintet lépett a tiszás fanatizmus.

Megcsappant Magyar Péter támogatottsága, ezért úgy döntött, hogy hergelésbe kezd.

Újabb álhírt terjesztenek a tiszások, most a digitális polgári köröket célozták meg.

Interjút adott Rónai Egonnak Magyar Péter a "Mérleg" című műsorban.

Teljes adás: