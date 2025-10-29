Monitor – Magyar Péter fenyegetőzik, vádaskodik és perel + videó

A tartalomból:
Magyar Péter fenyegetőzik, vádaskodik és perel.
A tiszás nyugdíjszakértő a nők40-et pazarlónak és méltánytalannak nevezte.
Több, mint 30 ezren hagyták el a Tisza Világ applikációtl az adatszivárgás után.
Szintet lépett a tiszás fanatizmus.
Megcsappant Magyar Péter támogatottsága, ezért úgy döntött, hogy hergelésbe kezd.
Újabb álhírt terjesztenek a tiszások, most a digitális polgári köröket célozták meg.
Interjút adott Rónai Egonnak Magyar Péter a "Mérleg" című műsorban.
Teljes adás: