Monitor - Magyar Péter és pártja azonnal megszüntetné az SZJA-kedvezményeket + videó
2025. szeptember 29., hétfő 20:45
Kiszivárgott belső dokumentum szerint a Tisza Párt "felülvizsgálná" a családtámogatások és az adókedvezmények teljes rendszerét, ami a jelenlegi családi adókedvezmény és SZJA-mentességek azonnali megszüntetését jelentené. A kabinet szerint a "Tisza-csomag" brutális adóemelést és megszorításokat hozna a családoknak. Magyar Péter tagadja a megszorításokat, de a párt szakértői korábban már bírálták az egykulcsos adórendszert.
Totális megszégyenülés: a Tisza Párt adóemelési terveinek, az úgynevezett Tisza-adó leleplezése után Magyar Péter azonnal megtámadta a bíróságot és az Indexet! A bíróságon a 20–30 fős aktivista csoport nyomást próbált gyakorolni, de sikertelenül. A tények azonban makacsok: többkulcsos adó, 25 százalékos társasági nyereségadó, és az adómentességek eltörlése fenyeget – ez pedig évi több százezer forint mínusz!
Takács Péter egészségügyi államtitkár színtiszta cinizmussal vádolja Magyar Pétert! Szerinte az állítólagos jótékonysági akció és a kórházi adományozási roham valójában csak egy álságos fedőtörténet, hogy eltereljék a figyelmet a Tisza Párt súlyos botrányairól! A háttérben valójában a fegyverrel közösségbe járó párttárs és a titkolt, brutális adóemelési tervek vannak. – állítja Takács. "Ennyire becsüli ő a kórházakat!" – üzeni az államtitkár.
