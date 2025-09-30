Keresés

2025. 09. 30. Kedd
Vezércikk

Monitor – Magyar Péter elirigyelte a Harcosok órája népszerűségét + videó

2025. szeptember 30., kedd 20:50 | HírTV

Az adás vendége Huth Gergely, a PestiSrácok főszerkesztője, Gajdics Ottó, a HírTV munkatársa, majd a folytatásban Kósa Lajos, a Fidesz országgyűlési képviselője, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnöke volt.

  • Monitor – Magyar Péter elirigyelte a Harcosok órája népszerűségét + videó

A tartalomból:

 "Ki az a Zsolti bácsi?” feliratú molinót feszítettek ki a DK-sok a Gellért-hegyi vízesés felett.

Magyar Péter elirigyelte a Harcosok órája népszerűségét.

Magyar Péter szakértője elszólta magát.

Magyar Péter állandóan ellentmondásba keveredik.

Magyar Péter egy korábbi felvételen Orbán Viktort ajnározza összetéveszthetetlen, behízelgő hangon.

Kósa Lajos: Itt az ideje megálljt parancsolni az erőszaknak.

Ruszin-Szendi pisztollyal ment a Zsidó Kiválóságok Házába.

Kósa Lajos szerint Ruszin-Szendi átlépett egy erkölcsi határt.

Gyerekkatonaként használják a lányokat a svéd bűnbandák.

 

 

Teljes adás:

Hosszú órákon át szenvedhetett halála előtt Kaszás Nikolett?

Elfogadhatatlan döntés Strasbourgban: az Európa Tanács elutasította az új magyar bírói jelölteket

Ezt árulja el rólad a cigánykártya – a lap, amely tönkreteheti a kapcsolatod

Hadházy Ákost és bandáját imával várták a Ferenciek terén

Arne Slotnak elege lett, megvédte a magyarokat a türelmetlen szurkolóktól

Fiatal lányt aláztak meg egy román bajnokin, mert magyarul beszélt

Amerikai vezérkari főnök: fel kell készülnünk a háborúra

Marco Rossi kihirdette a válogatott keretét, eldőlt a csatárkérdés

Katasztrófa küszöbén? - Zelenszkij bejelentette, hogy válaszlépés jön az állítólagos magyar drónok ellen

Megtörte a csendet! - Trump leleplezte a titkos Orbán-telefonhívás tartalmát: ennyit az orosz olajról

Bedőlt az amerikai autóipari óriás – milliárdok úszhatnak el a csődhullámban

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Európa fegyverkezik, Magyarországot teljesen izolálnák
2
Ruszin-Szendi Romulusz fenyegetőzésbe kezdett, kiakadt Magyar Péter bejegyzése után + videó
3
Amerikai vezérkari főnök: fel kell készülnünk a háborúra
4
Újabb hangfelvétel – Ezúttal Márky-Zay Péter döntötte le Magyar Péterék kártyavárát + videó
5
Magyar Péter felelőtlen ígéretet tett
6
Háború Ukrajnában – Lezáratná a Balti-tengert Oroszország előtt Volodimir Zelenszkij + videó
7
Szégyen és gyalázat – így reagált Lázár János Magyar Péterék aknamunkájára + videó
8
Börtönbe kerülhet Soros György, mert az erőszakos Antifa csoportokat támogatta + videó
9
Keretet hirdetett Marco Rossi
10
Magyar Péter menekülőre fogta – de tényleg a Fidesz a hibás?

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

