Monitor – Magyar Péter elirigyelte a Harcosok órája népszerűségét + videó

A két együttes tavaly a klubvilágbajnokság döntőjében találkozott egymással, akkor hosszabbítás után a bakonyiak ünnepelhettek, tavasszal a BL negyeddöntőjének visszavágóját követően viszont a németek.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

