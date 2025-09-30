Monitor – Magyar Péter elirigyelte a Harcosok órája népszerűségét + videó

A tartalomból:
"Ki az a Zsolti bácsi?” feliratú molinót feszítettek ki a DK-sok a Gellért-hegyi vízesés felett.
Magyar Péter elirigyelte a Harcosok órája népszerűségét.
Magyar Péter szakértője elszólta magát.
Magyar Péter állandóan ellentmondásba keveredik.
Magyar Péter egy korábbi felvételen Orbán Viktort ajnározza összetéveszthetetlen, behízelgő hangon.
Kósa Lajos: Itt az ideje megálljt parancsolni az erőszaknak.
Ruszin-Szendi pisztollyal ment a Zsidó Kiválóságok Házába.
Kósa Lajos szerint Ruszin-Szendi átlépett egy erkölcsi határt.
Gyerekkatonaként használják a lányokat a svéd bűnbandák.
