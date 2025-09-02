Keresés

2025. 09. 02. Kedd
Monitor - Magyar Péter bevallotta, hogy végig sem hallgatta, amit az alelnöke mondott az adóemelésről + videó

2025. szeptember 02., kedd 20:45 | Hír TV

A Tisza Párt elnöke egy friss interjúban védelmébe vette alelnökét, Tarr Zoltánt a "Tisza-adó" botrányban - állítva, hogy a videó manipulált. De amikor rákérdeztek, azt állította, hogy nem is hallgatta végig az egészet. Ha nem tette, honnan tudja, hogy hamis? Ez nem vezetés, ez komédia.

  • Monitor - Magyar Péter bevallotta, hogy végig sem hallgatta, amit az alelnöke mondott az adóemelésről + videó

Karol Nawrocki: Lengyelország frontállam, ezért szüksége van a második világháborús német kártérítésre

Trump titokzatos bejelentése: Belső infónk van, amit a Fehér Ház elhallgat – ma este minden kiderül

Barátság kőolajvezeték: óriási üzemanyag-drágulásra figyelmeztet a Mol-vezér

