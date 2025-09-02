Monitor - Magyar Péter bevallotta, hogy végig sem hallgatta, amit az alelnöke mondott az adóemelésről + videó
2025. szeptember 02., kedd 20:45
| Hír TV
A Tisza Párt elnöke egy friss interjúban védelmébe vette alelnökét, Tarr Zoltánt a "Tisza-adó" botrányban - állítva, hogy a videó manipulált. De amikor rákérdeztek, azt állította, hogy nem is hallgatta végig az egészet. Ha nem tette, honnan tudja, hogy hamis? Ez nem vezetés, ez komédia.
Megható összefogás Baranyában: egy kidőlt fa torlaszolta el az utat a zobákpusztai kanyarokban, de négy bátor férfi gondolkodás nélkül cselekedett! Szakadó esőben, szétázva vágták fel a fát, hogy mindenki biztonságban hazajuthasson. Ez a történet a szívünkig hatol, és bizonyítja: a jóság és az emberség mindig utat tör! Olvass tovább, és hagyd, hogy ez a történet téged is inspiráljon!
Az Európai Unió nem illetékes a kijevi vezetésnek nyújtandó katonai támogatást illető kérdésekben - jelentette ki kedden Friedrich Merz német kancellár Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök biztonsági garanciákkal kapcsolatos nyilatkozatára reagálva.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Hoppá, Tarr Zoltán megint elszólta magát! Magyar Péter jobbkeze az etyeki Tisza-fórumon olyan őszinteségi rohamban tört ki, hogy még a Tisza-adó terveit is kikotyogta. Választás előtt hallgatnak, utána meg mindent lehet’? Íme, a Tisza Párt nagy adóemelési coming outja, ahol a cinizmus és a politikai számítás kéz a kézben jár
A külügyminiszter kíméletlenül nekiment a háborúpárti elitnek, és világossá tette: a két világháború másfél millió magyar áldozata után Magyarország a békét választja, és ragaszkodik az olcsó nyersolajhoz!
Botrányos hazugság a Tisza Párttól: most már a Fradit is bevonták az álhírgyártásba! A tiszások azt állították, hogy a Ferencváros játékosait a Magyar Honvédség repülőgépével szállították ki, de a vád hamisnak bizonyult – egyetlen kattintással leleplezhető a kamu. Miért terjeszt Magyar Péter és csapata ilyen ostoba hazugságokat, és meddig süllyednek még a politikai cirkusz kedvéért? Kattints, és tudd meg, hogyan próbálják megtéveszteni a magyarokat