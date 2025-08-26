Monitor - Leleplezték Magyar Péterék titkos tervét: Brutális SZJA-emelés fenyegeti a magyarokat + videó
2025. augusztus 26., kedd 20:45
| Hír TV
Döbbenetes kiszivárgás a Tisza Párttól! A Hír TV Monitor műsora felfedi: Magyar Péterék háromkulcsos, brutális SZJA-emelést terveznek, ami már az átlagbéreket is sújtaná. Kattints, és tudd meg, hogyan akarják megadóztatni a pénztárcádat
Herczeg Márk, a 444 munkatársa lebukott, amint alattomosan lencsevégre kapta a TV2 riporternőjét a hétfői kormányinfón – Apáti Bence szerint ez a sunyiság csúcsa. Persze, ki ne kattintgatna másnaposan random szőke riporterekre, nem igaz? A 444 biztosan címlapra vinné, ha más csinálná – kár, hogy a saját házuk táján nem ilyen éles a toll.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az adás első részében Varga Ádám, a Pestisrácok.hu újságírója és Móna Márk, a Mandiner újságírója, majd a folytatásban Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője volt a vendég. A műsort M. Kovács Róbert vezette.