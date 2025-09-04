Monitor – Kötcsén huszonnegyedik alkalommal találkozik a jobboldali értelmiség és művészvilág + videó

A tartalomból:
Magyar Péter magyarázkodás közben ellentmond saját magának Tarr Zoltánnal kapcsolatban.
Kötcsén huszonnegyedik alkalommal találkozik a jobboldali értelmiség és művészvilág.
Rákay Philip Magyar Péternek: Vargáné korodban térden csúszva könyörögtél, hogy ott lehess Kötcsén.
Magyar Péter a Facebookon jelentette be: Készüljetek, vasárnap találkozunk Kötcsén!
Orbán Viktor: Az egész ország fellázadt a Tisza-adó ellen.
Lázár János lehűtötte a kedélyeket, terítékre kerültek a MÁV ügyei.
Lázár János: az EU tagállamai közül a tömegközlekedés Magyarországon az ötödik legolcsóbb.
2025 első hét hónapjában vasúton 10 százalékkal, buszon 15 százalékkal több utazás történt.
A "Talpra magyarok" tiszás csoportban fotókat és videókat kérnek a MÁV hibáival kapcsolatban.
Teljes adás: