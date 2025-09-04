Monitor – Kötcsén huszonnegyedik alkalommal találkozik a jobboldali értelmiség és művészvilág + videó

A balhéban látta a kiuat Magyar Péter, de Orbánékba nem, maximum a TEK-esekbe akadhat bele Kötcsén

A Tisza Párt legújabb botránya, az etyeki videó, valóságos politikai cunami! Dálnoki Áron, a párt gazdasági programjának kulcsfigurája nyíltan elismerte, hogy bizonyos dolgokat el kell titkolni a választók elől, mert „szétkapnák” őket. Kattints és nézd meg az újabb botrányos felvételt.

91 éves korában, családja körében, békésen távozott közülünk Giorgio Armani, az olasz divat ikonikus alakja. A letisztult elegancia és időtlen stílus mestere, aki a férfi- és női öltönyöket a modern kor számára újradefiniálta, örökre beírta magát a divattörténelembe.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

Monitor – Ezer forintos benzinárat okozna Magyar Péter energiaprogramja + videó Az adás vendége az első részben Dezse Balázs a PestiSrácok főszerkesztő-helyettese és Kovács András, a Mandiner főmunkatársa, majd a folytatásban Radics Béla, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselője volt.

Monitor - Magyar Péter bevallotta, hogy végig sem hallgatta, amit az alelnöke mondott az adóemelésről + videó A Tisza Párt elnöke egy friss interjúban védelmébe vette alelnökét, Tarr Zoltánt a "Tisza-adó" botrányban - állítva, hogy a videó manipulált. De amikor rákérdeztek, azt állította, hogy nem is hallgatta végig az egészet. Ha nem tette, honnan tudja, hogy hamis? Ez nem vezetés, ez komédia.