Monitor

Monitor – Kötcsén huszonnegyedik alkalommal találkozik a jobboldali értelmiség és művészvilág + videó

2025. szeptember 04., csütörtök 21:00 | HírTV
Hidvéghi Balázs Kötcse Tarr Zoltán Magyar Péter Hidvéghi Tisza Párt

Az adás első részében Hidvéghi Balázs, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője, majd a folytatásban Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója volt a vendég. A műsort M. Kovács Róbert vezette.

  • Monitor – Kötcsén huszonnegyedik alkalommal találkozik a jobboldali értelmiség és művészvilág + videó

A tartalomból:

 Magyar Péter magyarázkodás közben ellentmond saját magának Tarr Zoltánnal kapcsolatban.

Kötcsén huszonnegyedik alkalommal találkozik a jobboldali értelmiség és művészvilág.

Rákay Philip Magyar Péternek: Vargáné korodban térden csúszva könyörögtél, hogy ott lehess Kötcsén.

Magyar Péter a Facebookon jelentette be: Készüljetek, vasárnap találkozunk Kötcsén!

Orbán Viktor: Az egész ország fellázadt a Tisza-adó ellen.

Lázár János lehűtötte a kedélyeket, terítékre kerültek a MÁV ügyei.

Lázár János: az EU tagállamai közül a tömegközlekedés Magyarországon az ötödik legolcsóbb.

2025 első hét hónapjában vasúton 10 százalékkal, buszon 15 százalékkal több utazás történt.

A "Talpra magyarok" tiszás csoportban fotókat és videókat kérnek a MÁV hibáival kapcsolatban.

 

Teljes adás:

Legfrissebb híreink

Elhunyt Giorgio Armani, a divat koronázatlan királya

Elhunyt Giorgio Armani, a divat koronázatlan királya

 91 éves korában, családja körében, békésen távozott közülünk Giorgio Armani, az olasz divat ikonikus alakja. A letisztult elegancia és időtlen stílus mestere, aki a férfi- és női öltönyöket a modern kor számára újradefiniálta, örökre beírta magát a divattörténelembe.

