Monitor: Kire irányult a fegyver? - Újabb döbbenetes részletek Ruszin-Szendi fegyverviseléséről + videó
Megosztás itt:
2025. szeptember 17., szerda 20:45
| Hír TV
A Tisza Párt politikusa, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselésének ügye új, borzongató fordulatot vett kiderült, hogy a lőfegyvert nemcsak, hogy magával vitte, de teli tárral hordta a nyilvános rendezvényen. A politikai ellenfelek és a közvélemény is azt kérdezi, kire irányult a fegyver a lakossági fórumon?
Veseproblémája miatt kórházban kezelték az államcsínykísérlet miatt 27 évi börtönre ítélt Jair Bolsonaro volt brazil elnököt, aki időközben már el is hagyhatta a klinikát - közölte szerdán az intézmény.
A jelentés szerint a 2019 óta tartó "rossz gazdálkodás" felemésztette a korábbi megtakarításokat, és a budapestiek élete forog kockán. Az ÁSZ arra figyelmeztet: a főváros vezetése nem tett érdemi lépéseket a helyzet orvoslására, így a tömegközlekedés, a szemétszállítás és más alapvető szolgáltatások is veszélybe kerülhetnek.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Pontosan egy évtizeddel ezelőtt, 2015. szeptember 16-án a röszkei határátkelőnél a migrációs válság valóságként robbant be a magyarok mindennapjaiba. A déli határ ostroma brutális erőszakba torkollott, ami rávilágított arra, hogy a határvédelem nem megosztó politikai kérdés, hanem a nemzeti biztonság alapja.
A brüsszeli elit a saját politikai céljai érdekében a patrióták és a nemzeti érdekek ellen fordult. A destabilizáció eszközével próbálja hatalomra juttatni a saját embereit. Ez a támadás rólunk szól, rólunk, magyarokról is.
Az FBI elképesztő fordulatot jelentett be: Charlie Kirk gyilkosát, a húszas éveiben járó Tyler Robinsont saját apja adta fel, miután felismerte őt a térfigyelő kamerák felvételein – de vajon mi vezetett a végzetes lövéshez Utah egyetemén?