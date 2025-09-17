Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 17. Szerda Zsófia napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Monitor

Monitor: Kire irányult a fegyver? - Újabb döbbenetes részletek Ruszin-Szendi fegyverviseléséről + videó

2025. szeptember 17., szerda 20:45 | Hír TV

A Tisza Párt politikusa, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselésének ügye új, borzongató fordulatot vett kiderült, hogy a lőfegyvert nemcsak, hogy magával vitte, de teli tárral hordta a nyilvános rendezvényen. A politikai ellenfelek és a közvélemény is azt kérdezi, kire irányult a fegyver a lakossági fórumon?

  • Monitor: Kire irányult a fegyver? - Újabb döbbenetes részletek Ruszin-Szendi fegyverviseléséről + videó

További híreink

Híres vendég érkezett Borbás Marcsi csodakertjébe – videó

Szijjártó Péter visszaszólt Finnországnak és Lettországnak: „Álommal nem lehet fűteni!”

„Csak még egy kérdés…” – Kvízünkből kiderül, mennyire ismered Columbo hadnagyot

Az RTL nagy pofont kapott az UEFA-tól, így változnak a BL-meccsek tévéközvetítései

Soma vallomása: szeretők mentették meg a házasságát

Szoboszlai megdöbbenhet azon, amit Carragher most állít róla

Yamal nem lesz ott a Barca BL-meccsén, Hansi Flick nem hagyta szó nélkül

„Nincs mentség” – óriási felháborodást váltottak ki a teniszező szavai

Budapest retteg, Karácsony Gergely tapsikol: „Jó, hogy kigyulladtak a BKV buszok!”

További híreink

Szijjártó Péter visszaszólt Finnországnak és Lettországnak: „Álommal nem lehet fűteni!”

Olyan fogadtatásban részesült Donald Trump, amilyenre emberemlékezet óta nem volt példa Windsorban

Budapest retteg, Karácsony Gergely tapsikol: „Jó, hogy kigyulladtak a BKV buszok!”

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A holland uralkodó megkongatta a vészharangot
2
Olyan fogadtatásban részesült Donald Trump, amilyenre emberemlékezet óta nem volt példa Windsorban
3
Tyler Robinson beismerte, hogy ő ölte meg Charlie Kirköt
4
A svéd miniszterelnök elismerte, hogy a legnagyobb probléma a szervezett bűnözés és a migráció + videó
5
Lövések dördültek, két halott – hatalmas rendőri akció indult
6
Példátlan látogatásának helyszínére érkezett Donald Trump
7
Az utolsó róla készült képpel keresik tovább a tíz napja eltűnt fiatal nőt
8
Teli tárral hordhatta magánál a lőfegyverét Ruszin-Szendi Romulusz + videó
9
Kiderült, mennyivel kapnak idén többet a nyugdíjasok + videó
10
Ruszin-Szendi fegyverviselésén gúnyolódott a 444 – Magyar Péter beismerése után sem javították

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!