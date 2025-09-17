Monitor: Kire irányult a fegyver? - Újabb döbbenetes részletek Ruszin-Szendi fegyverviseléséről + videó

Az utolsó róla készült képpel keresik tovább a tíz napja eltűnt fiatal nőt

A svéd miniszterelnök elismerte, hogy a legnagyobb probléma a szervezett bűnözés és a migráció + videó

A jelentés szerint a 2019 óta tartó "rossz gazdálkodás" felemésztette a korábbi megtakarításokat, és a budapestiek élete forog kockán. Az ÁSZ arra figyelmeztet: a főváros vezetése nem tett érdemi lépéseket a helyzet orvoslására, így a tömegközlekedés, a szemétszállítás és más alapvető szolgáltatások is veszélybe kerülhetnek.

Veseproblémája miatt kórházban kezelték az államcsínykísérlet miatt 27 évi börtönre ítélt Jair Bolsonaro volt brazil elnököt, aki időközben már el is hagyhatta a klinikát - közölte szerdán az intézmény.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Kapcsolódó tartalmak

Monitor - Tíz éve omlott le a „migrációs álprobléma” – amikor az ellenzék szavai és a valóság összecsaptak + videó Pontosan egy évtizeddel ezelőtt, 2015. szeptember 16-án a röszkei határátkelőnél a migrációs válság valóságként robbant be a magyarok mindennapjaiba. A déli határ ostroma brutális erőszakba torkollott, ami rávilágított arra, hogy a határvédelem nem megosztó politikai kérdés, hanem a nemzeti biztonság alapja.

Monitor - Az EU háborút indít a Patrióták ellen: a "szeretetország" maszkja mögött gyűlöletkampány zajlik + videó A brüsszeli elit a saját politikai céljai érdekében a patrióták és a nemzeti érdekek ellen fordult. A destabilizáció eszközével próbálja hatalomra juttatni a saját embereit. Ez a támadás rólunk szól, rólunk, magyarokról is.