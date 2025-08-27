Monitor – Jelentős előnyre tett szert a Fidesz a Nézőpont friss felmérése szerint + videó
2025. augusztus 27., szerda 20:45
A Nézőpont Intézet legújabb kutatása szerint a Fidesz-KDNP támogatottsága 46%-ra ugrott a biztos szavazók körében, míg a Tisza Párt 38%-on ragadt le – nyolc százalékpontos előny a kormánypártnak! Orbán Viktor digitális offenzívája és az Otthon Start Program elsöpörte Magyar Péter nyári országjárását. Vajon ez a vég a Tisza számára? Kattints, és fedezd fel a sokkoló részleteket!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
