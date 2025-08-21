Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 21. Csütörtök Sámuel, Hajna napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Háttérkép 22:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Monitor

Monitor – Hamisan, cigivel a szájában kornyikálta a Himnuszt az államalapítás ünnepén Ajsa Luna + videó

2025. augusztus 21., csütörtök 20:50 | HírTV

Az adás első részében Varga Ádám, a Pestisrácok.hu újságírója és Móna Márk, a Mandiner újságírója, majd a folytatásban Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője volt a vendég. A műsort M. Kovács Róbert vezette.

  • Monitor – Hamisan, cigivel a szájában kornyikálta a Himnuszt az államalapítás ünnepén Ajsa Luna + videó

A tartalomból:

 Hamisan, cigivel a szájában kornyikálta a himnuszt az államalapítás ünnepén Ajsa Luna.

Az MSZP légi reklámmal üzent a strandolóknak a Balatonnál.

A baloldali sajtónak Oresolo Péterről Magyar Péter jutott eszébe.

Magyar Péter a róla készült felvételeken legtöbbször testőrök gyűrűjében látható.

Dobrev szerint nincs mit ünnepelni.

Magyar Péter tízpontos programot hirdetett Pannonhalmán.

Kocsis Máté szerint a Tisza Párt elnökének az a baja a Fidesszel, hogy nincs benne.

Latorcai Csaba: Gyors, radikális intézkedéseket követelünk a fővárosi közlekedés biztonságáért!

Ruszin-Szenti Romulusz utazásai: újabb választ kapott a Honvédelmi Minisztériumtól Budai Gyula.

Zsírleszívás, luxusvilla, kémbotrány - egyre gyarapodnak a zűrös ügyek Ruszin-Szenti Romulusz körül.

Légitámadás érte Munkácsot.

Szijjártó cáfolta a Trump-Orbán telefonbeszélgetésről szóló híreket.

 

 

Teljes adás:

 

További híreink

Augusztus 20. kvíz: vajon Ön hány kérdésre tudja a választ?

Munkács összes lakosa ma hajnalban egyszerre ébredt + videó

Megjött a Fradi új edzője, a BL-meccsen már a lelátón ült

Ez igazi szégyen, csúnyán lebőgött a magyar válogatott

Amerikai manikűr: ez a trend söpör végig most a világon, a francia már a múlté

Újra lecsaptak az ukrán sorozókommandó emberei – ezúttal emberükre akadtak + videó

Magyar Péter tatai börzéjén is a HírTV volt a fő téma + videó

Az Aldiban 22 990 forint az álomkészülék – máshol csak duplájáért szeretheted be!

Orbán Viktor: Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására

További híreink

Orbán Viktor: Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására

Kis híján agyonvertek egy idős férfit Kőbányán

Szergej Lavrov szerint kérdés, hogy ki lesz, aki aláírja a megállapodásokat az ukrán oldalon

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Munkács összes lakosa ma hajnalban egyszerre ébredt + videó
2
Milliárdos benzinkirály támogatja Magyar Pétert + videó
3
Orbán Viktor: Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására
4
Háború Ukrajnában - Súlyos csapás érte Munkácsot + videó
5
Sajtóértesülések szerint Putyin lényegében engedményeket tett korábbi területi követeléseiből
6
Szijjártó Péter: A Bloomberg hírügynökség egy nem létező telefonbeszélgetésről írt
7
Tarthatatlan a kecske-helyzet Stromboli szigetén
8
Magyar Péter tatai börzéjén is a HírTV volt a fő téma + videó
9
Kis híján agyonvertek egy idős férfit Kőbányán
10
Ülésezik a kormány

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!