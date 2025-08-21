Monitor – Hamisan, cigivel a szájában kornyikálta a Himnuszt az államalapítás ünnepén Ajsa Luna + videó

A tartalomból:
Hamisan, cigivel a szájában kornyikálta a himnuszt az államalapítás ünnepén Ajsa Luna.
Az MSZP légi reklámmal üzent a strandolóknak a Balatonnál.
A baloldali sajtónak Oresolo Péterről Magyar Péter jutott eszébe.
Magyar Péter a róla készült felvételeken legtöbbször testőrök gyűrűjében látható.
Dobrev szerint nincs mit ünnepelni.
Magyar Péter tízpontos programot hirdetett Pannonhalmán.
Kocsis Máté szerint a Tisza Párt elnökének az a baja a Fidesszel, hogy nincs benne.
Latorcai Csaba: Gyors, radikális intézkedéseket követelünk a fővárosi közlekedés biztonságáért!
Ruszin-Szenti Romulusz utazásai: újabb választ kapott a Honvédelmi Minisztériumtól Budai Gyula.
Zsírleszívás, luxusvilla, kémbotrány - egyre gyarapodnak a zűrös ügyek Ruszin-Szenti Romulusz körül.
Légitámadás érte Munkácsot.
Szijjártó cáfolta a Trump-Orbán telefonbeszélgetésről szóló híreket.
Teljes adás: