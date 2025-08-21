Monitor – Hamisan, cigivel a szájában kornyikálta a Himnuszt az államalapítás ünnepén Ajsa Luna + videó

Megosztás itt:

A tartalomból:

Hamisan, cigivel a szájában kornyikálta a himnuszt az államalapítás ünnepén Ajsa Luna.

Az MSZP légi reklámmal üzent a strandolóknak a Balatonnál.

A baloldali sajtónak Oresolo Péterről Magyar Péter jutott eszébe.

Magyar Péter a róla készült felvételeken legtöbbször testőrök gyűrűjében látható.

Dobrev szerint nincs mit ünnepelni.

Magyar Péter tízpontos programot hirdetett Pannonhalmán.

Kocsis Máté szerint a Tisza Párt elnökének az a baja a Fidesszel, hogy nincs benne.

Latorcai Csaba: Gyors, radikális intézkedéseket követelünk a fővárosi közlekedés biztonságáért!

Ruszin-Szenti Romulusz utazásai: újabb választ kapott a Honvédelmi Minisztériumtól Budai Gyula.

Zsírleszívás, luxusvilla, kémbotrány - egyre gyarapodnak a zűrös ügyek Ruszin-Szenti Romulusz körül.

Légitámadás érte Munkácsot.

Szijjártó cáfolta a Trump-Orbán telefonbeszélgetésről szóló híreket.

Teljes adás: