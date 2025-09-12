Monitor - FBI: Saját családtagja adta fel Charlie Kirk gyilkosát + videó
Megosztás itt:
2025. szeptember 12., péntek 20:45
| Hír TV
Az FBI elképesztő fordulatot jelentett be: Charlie Kirk gyilkosát, a húszas éveiben járó Tyler Robinsont saját apja adta fel, miután felismerte őt a térfigyelő kamerák felvételein – de vajon mi vezetett a végzetes lövéshez Utah egyetemén?
A frakció álláspontja szerint meg kell állítani az illegális migrációt, támogatni kell a határokat védő tagállamokat, tiszteletben kell tartani a nemzeti szuverenitást, a béke oldalán kell állni és segíteni kell az európai gazdákat - jelentette ki Deutsch Tamás a Fidesz-KDNP képviselőcsoport vezetője.
Az elnök egy másik válaszában hozzátette, hogy híveit arra buzdítaná, válaszuk legyen erőszakmentes a lövöldözésre. „Ő (Charlie Kirk) a békés megoldás híve volt” – mondta Trump. „Én is azt szeretném, ha az emberek így reagálnának.”
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A párt – amely 2024-ben robbant be a politikai térképre, és Magyar Pétert az ellenzék informális vezetőjeként pozicionálja – még mindig nem jelentett be teljes jelöltlistát sem egyéni körzetekre, sem az országos listára. Ez a késedelem jelezheti a belső szervezeti gyengeségeket, beleértve a megbízható, tapasztalt politikusok és aktivisták hiányát.