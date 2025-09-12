Keresés

2025. 09. 12. Péntek Mária napja
Monitor - FBI: Saját családtagja adta fel Charlie Kirk gyilkosát + videó

2025. szeptember 12., péntek 20:45 | Hír TV

Az FBI elképesztő fordulatot jelentett be: Charlie Kirk gyilkosát, a húszas éveiben járó Tyler Robinsont saját apja adta fel, miután felismerte őt a térfigyelő kamerák felvételein – de vajon mi vezetett a végzetes lövéshez Utah egyetemén?

  • Monitor - FBI: Saját családtagja adta fel Charlie Kirk gyilkosát + videó

