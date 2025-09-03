Monitor – Ezer forintos benzinárat okozna Magyar Péter energiaprogramja + videó

A tartalomból:
Feloszlatta magát négy budapesti Tisza-sziget a párt központi vezetése elleni tiltakozásból.
Magyar Péter csatlakozna Brüsszel Ukrajna-politikájához.
Ezer forintos benzinárat okozna Magyar Péter energiaprogramja.
Takács Péter pert indít a Tisza EP-képviselője, Kulja András ellen.
Kollár Kinga sajnálkozik, hogy „idő előtt” utaltak Brüsszelből, és így megemelhették a tanárok bérét.
Pankotai Lili a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kezdi meg tanulmányait.
Nagy Márton: Azt mondták, nem tudunk olvasni, nem értjük a jogszabályokat, de nekünk lett igazunk!
Kiss Ambrus: Kong a főváros kasszája, mínusz 65 milliárd forint az egyenleg.
Szentkirályi Alexandra: A kormány 25 milliárd forinttal támogatja Budapestet.
