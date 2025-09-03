Monitor – Ezer forintos benzinárat okozna Magyar Péter energiaprogramja + videó

Monitor - Magyar Péter bevallotta, hogy végig sem hallgatta, amit az alelnöke mondott az adóemelésről + videó

A Tisza Párt elnöke egy friss interjúban védelmébe vette alelnökét, Tarr Zoltánt a "Tisza-adó" botrányban - állítva, hogy a videó manipulált. De amikor rákérdeztek, azt állította, hogy nem is hallgatta végig az egészet. Ha nem tette, honnan tudja, hogy hamis? Ez nem vezetés, ez komédia.