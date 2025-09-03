Keresés

2025. 09. 03. Szerda Hilda napja
Monitor – Ezer forintos benzinárat okozna Magyar Péter energiaprogramja + videó

2025. szeptember 03., szerda 21:00 | HírTV

Az adás vendége az első részben Dezse Balázs a PestiSrácok főszerkesztő-helyettese és Kovács András, a Mandiner főmunkatársa, majd a folytatásban Radics Béla, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselője volt.

  • Monitor – Ezer forintos benzinárat okozna Magyar Péter energiaprogramja + videó

A tartalomból:

Feloszlatta magát négy budapesti Tisza-sziget a párt központi vezetése elleni tiltakozásból.

Magyar Péter csatlakozna Brüsszel Ukrajna-politikájához.

Ezer forintos benzinárat okozna Magyar Péter energiaprogramja.

Takács Péter pert indít a Tisza EP-képviselője, Kulja András ellen.

Kollár Kinga sajnálkozik, hogy „idő előtt” utaltak Brüsszelből, és így megemelhették a tanárok bérét.

Pankotai Lili a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kezdi meg tanulmányait.

Nagy Márton: Azt mondták, nem tudunk olvasni, nem értjük a jogszabályokat, de nekünk lett igazunk!

Kiss Ambrus: Kong a főváros kasszája, mínusz 65 milliárd forint az egyenleg.

Szentkirályi Alexandra: A kormány 25 milliárd forinttal támogatja Budapestet.

 

Teljes adás:

