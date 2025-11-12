Monitor – Év végi nyugdíjeső + videó

A tartalomól:
- Brüsszel beszáll a Tisza kampányába?! Az ellenük indított hatásköri vizsgálatra válaszul élesítették a migrációs paktumot
- Év végi nyugdíjeső: a novemberi nyugellátással együtt a napokban érkezik mindenkihez a nyugdíjkompenzáció is
- A hatóság teszi a dolgát: nyomozás indult a Tisza adatszivárgása miatt. Meglátjuk, hogy örül-e majd ennek Magyar Péter...
Vendégeink:
- Halász Gábor – polgármester, Kiskutas
- Haraszti Gyula – újságíró, Magyar Nemzet
- Németh Balázs - Fidesz-frakció szóvivő
Műsorvezető: M. Kovács Róbert.
Teljes adás: