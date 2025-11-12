Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 12. Szerda Jónás, Renátó napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Monitor

Monitor – Év végi nyugdíjeső + videó

2025. november 12., szerda 20:55 | HírTV
vélemény ellenzék elemzés belpolitika Tisza Párt Monitor

A nyugdíjasok megérdemlik a 14. havi nyugdíjat – jelentette ki a Fidesz-frakció szóvivője. Németh Balázs a HírTV Monitor című adásában kiemelte, hogy a napokban kiutalt kiegészítés, mellett decemberben már kicsivel nagyobb nyugdíjat kap majd mindenki. Januártól további 3,6%-os emelés érkezik és ezzel nincs vége a sornak, a kormány intézkedései nyomán ennél még több várható.

  • Monitor – Év végi nyugdíjeső + videó

A tartalomól:

  • Brüsszel beszáll a Tisza kampányába?! Az ellenük indított hatásköri vizsgálatra válaszul élesítették a migrációs paktumot
  • Év végi nyugdíjeső: a novemberi nyugellátással együtt a napokban érkezik mindenkihez a nyugdíjkompenzáció is
  • A hatóság teszi a dolgát: nyomozás indult a Tisza adatszivárgása miatt. Meglátjuk, hogy örül-e majd ennek Magyar Péter...

Vendégeink: 

  • Halász Gábor – polgármester, Kiskutas
  • Haraszti Gyula – újságíró, Magyar Nemzet
  • Németh Balázs - Fidesz-frakció szóvivő

Műsorvezető: M. Kovács Róbert.

Teljes adás:

 

 

 

 
 
 
 
 

További híreink

Ön is szenved ettől a betegségtől? Az új kutatás áttörést jelenthet!

Karácsony Gergely kinőtte a főpolgármesteri posztot?

Rejtélyes üzenetet tett fel a közösségi oldalára a gyönyörű 16 éves isaszegi lány, mielőtt megtörtént a tragédia

Elbízták magukat az örmények? Hétgólos győzelemről írnak a magyarok elleni vb-selejtező előtt

Ilyet még nem láttunk a Lidlben, csodát tesz a WC-vel ez az új termék

Belemondták Magyar Péter arcába az igazságot, Rákay Philip volt a tettes

„Azokkal nem vitatkozom, akiket külföldről finanszíroznak. ” – Orbán Viktor 15 év után helyretette az ATV-t és a baloldalt

Jegise Melikjan: Elsőként gratulálok a magyaroknak, ha csoportmásodikok lesznek

Kéri László szerint nyerhetünk is azzal, ha feladjuk a szuverenitásunkat + videó

További híreink

Kéri László szerint nyerhetünk is azzal, ha feladjuk a szuverenitásunkat + videó

Arany wc-t találtak a korrupcióellenes hatóságok az ukrán elnök barátjának otthonában + videó

Radar – A klímaváltozás nem a jövő fenyegetése, hanem a jelen valósága + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A Tisza egyik leghűségesebb támogatója hagyta el a pártot, még a tiszás tárgyait is elajándékozza + videó
2
Cseh Katalint kizárták a Momentumból + videó
3
Bukta: A vádlottak padjára került a magyarokat rendszeresen ostorozó liberális eu-s politikus
4
Vezércikk - A kútmérgezők új trükkje – „Demokratikus bizalmat” építenek hazugságokból + videó
5
Karácsony Gergely kinőtte a főpolgármesteri posztot?
6
Szalai Piroska: Az ATV riportere tévesen kérdezett a gyermekszegénységről + videó
7
Két órán belül megtalálták az ellopott csecsemőt
8
Ukrán ellenzéki lap: az amerikai-magyar csúcstalálkozó nagy előnyöket hozott Magyarországnak
9
Arany wc-t találtak a korrupcióellenes hatóságok az ukrán elnök barátjának otthonában + videó
10
Kiderült, mi okozhatta a gyerekek tömeges megbetegedését Egerben

Legfrissebb híreink

BBC-botrány – London sértődötten visszatámad

BBC-botrány – London sértődötten visszatámad

 Sir Keir Starmer brit miniszterelnök kijelentette szerdán, hogy mindig kiáll a BBC közszolgálati médiatársaság függetlensége mellett, amelyre szavai szerint különösen nagy szükség van "a dezinformáció jelenlegi korszakában".

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!