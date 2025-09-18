Keresés

Monitor – Deutsch Tamás: Ruszin-Szendi azt az erőszakot képviseli, ami Charlie Kirk halálához vezetett + videó

2025. szeptember 18., csütörtök 21:00 | HírTV

Az adás vendége Both Hunor politikai elemző és Haraszti Gyula újságíró, majd a folytatásban Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter volt. A műsort M. Kovács Róbert vezette.

  • Monitor – Deutsch Tamás: Ruszin-Szendi azt az erőszakot képviseli, ami Charlie Kirk halálához vezetett + videó

A tartalomból:

Rétvári Bence: A rendőrség intézkedett Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyében.

A Tisza Párt szakértője fegyverrel ment az emberek közé.

Deutsch Tamás: Ruszin-Szendi azt az erőszakot képviseli, ami Charlie Kirk halálához vezetett.

Kocsis Máté: Ruszin-Szendi ügyében normális viszonyok között egy politikus megbukik.

Újabb bizalmatlansági indítványokkal kell szembenézzen Ursula von der Leyen.

Draghi: az EU gazdasági versenyképessége visszaesőben van a döntéshozók „tétlensége” miatt.

Az EU és az USA együtt lép az orosz energiahordozók ellen.

 

 

Teljes adás:

