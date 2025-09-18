Monitor – Deutsch Tamás: Ruszin-Szendi azt az erőszakot képviseli, ami Charlie Kirk halálához vezetett + videó

A tartalomból:
Rétvári Bence: A rendőrség intézkedett Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyében.
A Tisza Párt szakértője fegyverrel ment az emberek közé.
Deutsch Tamás: Ruszin-Szendi azt az erőszakot képviseli, ami Charlie Kirk halálához vezetett.
Kocsis Máté: Ruszin-Szendi ügyében normális viszonyok között egy politikus megbukik.
Újabb bizalmatlansági indítványokkal kell szembenézzen Ursula von der Leyen.
Draghi: az EU gazdasági versenyképessége visszaesőben van a döntéshozók „tétlensége” miatt.
Az EU és az USA együtt lép az orosz energiahordozók ellen.
Teljes adás: