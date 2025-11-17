Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 17. Hétfő Hortenzia, Gergő napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Monitor

Monitor – Az írek győzelme után vállalhatatlan üzenetet küldött a semmirekellő raptrió, de érdekel ez valakit? + videó

2025. november 17., hétfő 20:26 | HírTV

A baloldali cselédsajtó felsnapolva beleborzongott, hogy a Magyarországról kitiltott antiszemita Kneecap zenekar trágár üzenetet küldött Orbán Viktor miniszterelnöknek a magyar-ír világbajnoki selejtező után. A témában a Monitor vendégei is véleményt mondtak.

  • Monitor – Az írek győzelme után vállalhatatlan üzenetet küldött a semmirekellő raptrió, de érdekel ez valakit? + videó

A tartalomból: 

  • Háborúelllenes gyűlés Győrben: hazaszeretet, jövőbemutató mondatok - ugyanaz a Tiszánál: gúnyolódás, gyűlölködés, kiscsoportos mesedélután.
  • Demokratikus kiválasztás: a jelöltállítási mutyi mellé az is belefér, hogy Magyar Péter lényegében már kinevezte magát miniszterelnök-jelöltnek.
  • Könnyek a pályán, gúny a partvonalon: a magyar válogatott vereségét is politikai hangulatkeltésre használták az antiszemita ír rapperek.

Az eldurvult közbeszédről: 

Egyszemélyben Magyar Péter a felelős azért a közbeszédért, ami napjainkban jelen van a magyar belpolitikában – így reagált a Monitorban a Digitális Polgári Körök nagykövete arra, hogy a Tisza Párt győri rendezvényén többen is rátámadtak a HírTV munkatársára. Rákay Philip kiemelte: hiába próbálják a felelősséget a kormánypártokra hárítani, a legutóbbi győri események is bizonyították, a Fidesznél a béke, míg a Tiszánál az agresszió van jelen.

Teljes adás: 

 

 

További híreink

Durva veszekedések vannak Magyar Péter és fontos háttérembere között

Újabb botrány fenyeget Brüsszelben

Rohamosan rontja a memóriád ez a rossz szokás

Megjött a hír, ami bevitte a kegyelemdöfést Magyar Péternek

„Vannak előnyei” – Liverpoolban megvan a vélemény a magyar válogatott bukásáról

Nem kell külön készülni? Marco Rossi hatalmas baklövése

Megszólalt Porosenko az Ukrajnát megrengető korrupciós botrányról

Máshol kétszer ennyibe kerül: a Lidlben csak 2999 forint ez a hasznos kis eszköz

Megrendült az Ukrajnába vetett bizalma az uniós tagállamoknak + videó

További híreink

Megrendült az Ukrajnába vetett bizalma az uniós tagállamoknak + videó

A Tisza-adatszivárgás sokkal nagyobb lehet, mint hittük + videó

Ursula von der Leyen pénzt kért az uniós tagállamoktól, nem másra, mint Ukrajna finanszírozására – itt a csattanós magyar válasz + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Így látták az írek a tegnapi 2:3-as győzelmüket hozó mérkőzést
2
Az amerikai haditengerészet legbrutálisabb fegyverét vetik be a Déli Lándzsa hadműveletben
3
Orbán Viktor és Nagy Elek a kis- és középvállalkozók számára új adócsökkentést jelentett be + videó
4
Búcsú a vb-től – Szoboszlai Dominik ígérete a szurkolóknak
5
Ursula von der Leyen pénzt kért az uniós tagállamoktól, nem másra, mint Ukrajna finanszírozására – itt a csattanós magyar válasz + videó
6
Hidvéghi Balázs: Megint előkerült egy aranyklozet Ukrajnában + videó
7
Húzz anyádba, g…ci! – A Tisza-projekt lelepleződött: ez nem új kultúra, hanem a bosszúszomjas kútmérgezés + videó
8
Megrendült az Ukrajnába vetett bizalma az uniós tagállamoknak + videó
9
100 éves német gyár zárhat be – a dolgozók tüntetéssorozatba fogtak
10
Megszólalt Porosenko az Ukrajnát megrengető korrupciós botrányról

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Monitor – Év végi nyugdíjeső + videó

Monitor – Év végi nyugdíjeső + videó

 A nyugdíjasok megérdemlik a 14. havi nyugdíjat – jelentette ki a Fidesz-frakció szóvivője. Németh Balázs a HírTV Monitor című adásában kiemelte, hogy a napokban kiutalt kiegészítés, mellett decemberben már kicsivel nagyobb nyugdíjat kap majd mindenki.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!