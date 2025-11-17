Monitor – Az írek győzelme után vállalhatatlan üzenetet küldött a semmirekellő raptrió, de érdekel ez valakit? + videó

Megosztás itt:

A tartalomból:

Háborúelllenes gyűlés Győrben: hazaszeretet, jövőbemutató mondatok - ugyanaz a Tiszánál: gúnyolódás, gyűlölködés, kiscsoportos mesedélután.

Demokratikus kiválasztás: a jelöltállítási mutyi mellé az is belefér, hogy Magyar Péter lényegében már kinevezte magát miniszterelnök-jelöltnek.

Könnyek a pályán, gúny a partvonalon: a magyar válogatott vereségét is politikai hangulatkeltésre használták az antiszemita ír rapperek.

Az eldurvult közbeszédről:

Egyszemélyben Magyar Péter a felelős azért a közbeszédért, ami napjainkban jelen van a magyar belpolitikában – így reagált a Monitorban a Digitális Polgári Körök nagykövete arra, hogy a Tisza Párt győri rendezvényén többen is rátámadtak a HírTV munkatársára. Rákay Philip kiemelte: hiába próbálják a felelősséget a kormánypártokra hárítani, a legutóbbi győri események is bizonyították, a Fidesznél a béke, míg a Tiszánál az agresszió van jelen.

Teljes adás: