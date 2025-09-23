Keresés

Monitor – Az európai parlament mentelmi bizottsága fenntartja Magyar Péter mentelmi jogát + videó

2025. szeptember 23., kedd 21:00 | HírTV

Az adás vendége Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője és Deutsch Tamás a Fidesz EP delegációjának vezetője volt.

  • Monitor – Az európai parlament mentelmi bizottsága fenntartja Magyar Péter mentelmi jogát + videó

A tartalomból:

Tarr Zoltán nyilatkozott az etyeki beszédéről.

Az európai parlament mentelmi bizottsága fenntartja Magyar Péter mentelmi jogát.

A 13. havi nyugdíj eltörlése, a rezsicsökkentés megnyirbálása is szerepel a Tisza valódi tervei között.

Petschnig Mária Zita eszement ötletnek nevezte az anyák szja-mentességének kibővítését.

Szentkirályi Alexandra Salisról és Magyar Péterről: Egymás mellé valók, ebben egyetértünk, de nem az EP-ben!

Etikai kódexet javasol Navracsics Tibor, így vetne véget a baloldal gyűlöletkampánynak.

Majka: Nem láttuk jönni, hogy ebből ekkora balhé lesz.

 

 

Teljes adás:

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

