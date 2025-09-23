Monitor – Az európai parlament mentelmi bizottsága fenntartja Magyar Péter mentelmi jogát + videó

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke azzal védekezik a kiszivárgott felvételek kapcsán, hogy a videókat mesterséges intelligencia generálta. Orbán Balázs szerint ez egy szánalmas és átlátszó magyarázkodás, hiszen a felvétel a párt saját felületéről származik.

Megindító üzenet: Orbán Viktor a magyar zsidó közösségnek írt, amikor a világban nő a gyűlölet

A miniszterelnök egy megható levéllel köszöntötte a zsidó közösséget, amelyben hangsúlyozta, hogy Magyarország a biztonság és béke szigete a gyűlölettel teli Európában. Az üzenet különösen jelentőséggel bír egy olyan időszakban, amikor a világ más részein egyre több az antiszemita atrocitás, nő a félelém és gyűlölet.