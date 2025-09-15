Monitor - Az EU háborút indít a Patrióták ellen: a "szeretetország" maszkja mögött gyűlöletkampány zajlik + videó
Megosztás itt:
2025. szeptember 15., hétfő 20:45
| Hír TV
A brüsszeli elit a saját politikai céljai érdekében a patrióták és a nemzeti érdekek ellen fordult. A destabilizáció eszközével próbálja hatalomra juttatni a saját embereit. Ez a támadás rólunk szól, rólunk, magyarokról is.
Sajtóhírek szerint Magyar Péter honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz fegyvernek látszó tárggyal jelent meg a nyilvánosság előtt. A Tisza Párt a "szeretetországot" hirdeti, miközben a volt vezérkari főnök a "viszket a tenyerem" mondattal fenyegetőzött, és a Mandiner újságíróját is meglökte. Ha a sajtóhírek igazak, és az engedély nélküli fegyverviselés gyanúja beigazolódik, Ruszin-Szendi akár börtönbe is kerülhet.
Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos a magyar oktatásról tett közzé egy bejegyzést, miszerint a hazai diákok óraterhelése nem haladja meg az OECD-átlagot, mégis kiemelkedő tudással rendelkeznek. A legújabb adatok alapján a magyar diákok kevesebb időt töltenek az iskolapadban, mint nemzetközi társaik.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az FBI elképesztő fordulatot jelentett be: Charlie Kirk gyilkosát, a húszas éveiben járó Tyler Robinsont saját apja adta fel, miután felismerte őt a térfigyelő kamerák felvételein – de vajon mi vezetett a végzetes lövéshez Utah egyetemén?
A párt – amely 2024-ben robbant be a politikai térképre, és Magyar Pétert az ellenzék informális vezetőjeként pozicionálja – még mindig nem jelentett be teljes jelöltlistát sem egyéni körzetekre, sem az országos listára. Ez a késedelem jelezheti a belső szervezeti gyengeségeket, beleértve a megbízható, tapasztalt politikusok és aktivisták hiányát.