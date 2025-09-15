Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 15. Hétfő Enikő, Melitta napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Monitor

Monitor - Az EU háborút indít a Patrióták ellen: a "szeretetország" maszkja mögött gyűlöletkampány zajlik + videó

2025. szeptember 15., hétfő 20:45 | Hír TV

A brüsszeli elit a saját politikai céljai érdekében a patrióták és a nemzeti érdekek ellen fordult. A destabilizáció eszközével próbálja hatalomra juttatni a saját embereit. Ez a támadás rólunk szól, rólunk, magyarokról is.

  • Monitor - Az EU háborút indít a Patrióták ellen: a

További híreink

Ez állhat a súlygyarapodás, fáradtság és erős szívdobogás mögött

Ruszin-Szendi Romulusz: viszket a tenyerem - fegyverrel jár Magyar Péter tábornoka?

Fantasztikus bőség vár erre a 4 csillagjegyre szeptemberben

Mi lesz az olimpiai bajnok holttestével? Itt a döbbenetes fordulat

Betelt a pohár, Curtis dühösen üzent a pofon után

Nagy a baj, Magyar Pétert levehetik a sakktábláról, Brüsszel elégedetlen a teljesítményével

Orbán Viktor durva üzenete a svédeknek: a magyar miniszterelnök a svéd bűnözési helyzetről írt

Máris megpecsételődött Kerkez Milos sorsa Liverpoolban?

Vészharang szól Szerbiában: az EU titkos terve a hatalomátvétel?

További híreink

Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

Magyar Péternek elborult az agya attól, hogy Orbán kisöpörte a poloskákat, Kocsis Máté reagálása megsemmisítő + videó

Oroszország megfenyegette a NATO-t

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Oroszország megfenyegette a NATO-t
2
Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen
3
Saját emberei fordulnak ellene: Magyar Péter hátországa darabokra hullik
4
Döbbenet a rádióban: Ruszin-Szendi Romulusz - „amivel ölni lehet, az közel áll a szívemhez” + videó
5
Bayer show – Az erőszak a politikában mindig akkor érkezik meg, ha elfogynak az érvek + videó
6
Orbán Viktor durva üzenete a svédeknek: a magyar miniszterelnök a svéd bűnözési helyzetről írt
7
Ruszin-Szendi Romulusz: viszket a tenyerem - fegyverrel jár Magyar Péter tábornoka?
8
Kreml: A nyugati országoknak az orosz kintlévőségek elkobzására irányuló kísérletei nem maradnak válasz nélkül
9
László András a svéd miniszterelnök Orbán Viktort célzó vádaskodására reagált + videó
10
Baráti árat kérnek: Eladó a legendás Széchenyi-kastély Magyarországon

Legfrissebb híreink

Börtönt is kaphat Magyar Péter tábornoka? Súlyos vádak Ruszin-Szendi ellen + videó

Börtönt is kaphat Magyar Péter tábornoka? Súlyos vádak Ruszin-Szendi ellen + videó

 Sajtóhírek szerint Magyar Péter honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz fegyvernek látszó tárggyal jelent meg a nyilvánosság előtt. A Tisza Párt a "szeretetországot" hirdeti, miközben a volt vezérkari főnök a "viszket a tenyerem" mondattal fenyegetőzött, és a Mandiner újságíróját is meglökte. Ha a sajtóhírek igazak, és az engedély nélküli fegyverviselés gyanúja beigazolódik, Ruszin-Szendi akár börtönbe is kerülhet.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Monitor - Magyar Péter komoly káderhiánnyal küszködhet + videó

Monitor - Magyar Péter komoly káderhiánnyal küszködhet + videó

 A párt – amely 2024-ben robbant be a politikai térképre, és Magyar Pétert az ellenzék informális vezetőjeként pozicionálja – még mindig nem jelentett be teljes jelöltlistát sem egyéni körzetekre, sem az országos listára. Ez a késedelem jelezheti a belső szervezeti gyengeségeket, beleértve a megbízható, tapasztalt politikusok és aktivisták hiányát.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!