Monitor – A balliberálisokban felmerült, hogy Bohár Dániel

Ellenpont: Kiss László csatlakozott Magyar Péterhez, már a Tisza ukrán fejlesztőivel tárgyal.

Kiss László, börtönt is megjárt óbudai polgármester múlt héten Ungvárra utazott.

A balliberálisokban felmerült, hogy Bohár Dániel "illegális" adatbázisból nézte ki a tiszások adatait.

Magyar Péter színre lépése óta hirdeti, hogy egy baloldaltól független erőt kíván létrehozni.

Keszthelyen a korábbi SZDSZ-es helyi kiskirály, a bukott Vértes Árpád lánya az egyik előválasztási jelölt.

Sára Botondot is meghallgathatja a rendőrség a balatoni telekrendezés miatt.

Amennyiben a közgyűlés képtelen dönteni, a törvény erejénél fogva a főispán fogja kinevezni a helyettest.

Sára Botond: A baloldal utcára tette volna a XVIII. kerületi védőnőket.

A svájci közmédia következtetése: Ukrajnában csak akkor lehet béke, ha Moszkva megkap mindent.

