Lehullt az álarc: a Tisza Párt jelöltlistája a Gyurcsány-korszak újrahasznosított terméke + videó

2025. november 18., kedd 20:45 | Hír TV

A függöny legördült, a bohózat véget ért, és a színpadon ott állnak a szereplők – teljes, kiábrándító valójukban. A Tisza Párt hónapokig tartó, kínos halasztgatásokkal és titkolózással tarkított jelöltállítási színjátéka egyetlen dolgot bizonyított be: nincs "új erő". Ami van, az – ahogy a miniszterelnök tűpontosan fogalmazott – "ugyanaz a baloldali gyülekezet", mint négy, nyolc vagy tizenöt éve. Csak a logó változott, a romlott tartalom maradt.

  • Lehullt az álarc: a Tisza Párt jelöltlistája a Gyurcsány-korszak újrahasznosított terméke + videó

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

