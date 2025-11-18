Lehullt az álarc: a Tisza Párt jelöltlistája a Gyurcsány-korszak újrahasznosított terméke + videó
Megosztás itt:
2025. november 18., kedd 20:45
| Hír TV
A függöny legördült, a bohózat véget ért, és a színpadon ott állnak a szereplők – teljes, kiábrándító valójukban. A Tisza Párt hónapokig tartó, kínos halasztgatásokkal és titkolózással tarkított jelöltállítási színjátéka egyetlen dolgot bizonyított be: nincs "új erő". Ami van, az – ahogy a miniszterelnök tűpontosan fogalmazott – "ugyanaz a baloldali gyülekezet", mint négy, nyolc vagy tizenöt éve. Csak a logó változott, a romlott tartalom maradt.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A baloldali cselédsajtó felsnapolva beleborzongott, hogy a Magyarországról kitiltott antiszemita Kneecap zenekar trágár üzenetet küldött Orbán Viktor miniszterelnöknek a magyar-ír világbajnoki selejtező után. A témában a Monitor vendégei is véleményt mondtak.