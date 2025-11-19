Hogyan adja el a brüsszeli projektmenedzser a bukást? Magyar Péter abszurd magyarázata az inkompetenciára + videó
2025. november 19., szerda 20:45
| Hír TV
A józan ész szerint az adatszivárgás, a felhasználók adatainak kiszolgáltatása és a technikai inkompetencia a bizalom azonnali felmondását vonja maga után. De Magyar Péter, a " brüsszeli projektmenedzser" fordítva gondolkodik. Ő a káoszt igyekszik rendként, a súlyos biztonsági hibát pedig belső erőként eladni.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
