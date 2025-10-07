Keresés

2025. 10. 07.
HAZUGSÁG! Nagy István: Újabb bizonyíték, hogy Magyar Péter fogott ember!+ videó

2025. október 07., kedd 20:45 | Hír TV
mentelmi jog Nagy István hazugság Magyar Péter

Nagy István agrárminiszter a Monitorban adott nyilatkozatában élesen bírálta, hogy az EP nem függesztette fel Magyar Péter mentelmi jogát. Kiemelte: ez újabb bizonyíték arra, hogy Magyar Péter „fogott ember”. Hazudott, amikor azt ígérte, lemond róla, és most is azért van rá szüksége, hogy ne vállalja a felelősséget a tetteiért. - Monitor

  HAZUGSÁG! Nagy István: Újabb bizonyíték, hogy Magyar Péter fogott ember!

Aki ellenünk szavaz, saját maga ellen szavaz! Lázár János világos üzenete! + videó

DÖNTŐ ÜZENET! Aki ellenünk szavaz, az is jól jár! Aki a Tiszára, az saját maga ellen! + videó

 Lázár János miniszter a Tisza Párt ígéreteire reagálva küldött rendkívül erős üzenetet: „Aki a Tisza Pártra adja a voksát, meg fogja bánni”! A kormánypárti politikus szerint a Tisza Párt hazudik a magyaroknak. Ezzel szemben a Fidesz-KDNP üzenete: „Aki ellenünk szavaz, velünk még az is jól fog járni!” A miniszter szerint: „Aki ellenünk szavaz, saját maga ellen szavaz.”

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Kapcsolódó tartalmak

Adatszivárgási botrány a Tisza Pártnál: Az ukrán hadseregig érnek a szálak? + videó

Ukrán szál! 20 ezer Tisza-adat szivárgott ki: ki játszik a tűzzel? - Monitor

 Újabb óriási adatszivárgási botrány rázza meg a Tisza Pártot: közel 20 000 felhasználó személyes adatai kerülhettek veszélybe a Tisza Világ alkalmazásból. A helyzetet súlyosbítja a gyanú, hogy a fejlesztő egy ukrán cég lehetett, amelynek szálai az ukrán hadseregig is elérnek. A botrány nemzetbiztonsági kockázatot jelent, rámutatva az ellenzék inkompetenciájára az adatvédelem terén is.
