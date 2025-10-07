HAZUGSÁG! Nagy István: Újabb bizonyíték, hogy Magyar Péter fogott ember!+ videó

Nagy István agrárminiszter a Monitorban adott nyilatkozatában élesen bírálta, hogy az EP nem függesztette fel Magyar Péter mentelmi jogát. Kiemelte: ez újabb bizonyíték arra, hogy Magyar Péter „fogott ember”. Hazudott, amikor azt ígérte, lemond róla, és most is azért van rá szüksége, hogy ne vállalja a felelősséget a tetteiért. - Monitor
Lázár János miniszter a Tisza Párt ígéreteire reagálva küldött rendkívül erős üzenetet: „Aki a Tisza Pártra adja a voksát, meg fogja bánni”! A kormánypárti politikus szerint a Tisza Párt hazudik a magyaroknak. Ezzel szemben a Fidesz-KDNP üzenete: „Aki ellenünk szavaz, velünk még az is jól fog járni!” A miniszter szerint: „Aki ellenünk szavaz, saját maga ellen szavaz.”
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Újabb óriási adatszivárgási botrány rázza meg a Tisza Pártot: közel 20 000 felhasználó személyes adatai kerülhettek veszélybe a Tisza Világ alkalmazásból. A helyzetet súlyosbítja a gyanú, hogy a fejlesztő egy ukrán cég lehetett, amelynek szálai az ukrán hadseregig is elérnek. A botrány nemzetbiztonsági kockázatot jelent, rámutatva az ellenzék inkompetenciájára az adatvédelem terén is.
Az adás vendége Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője és Szabó László producer, kommunikációs szakember, majd a folytatásban Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára volt. A műsort M. Kovács Róbert vezette.