HAZUGSÁG! Nagy István: Újabb bizonyíték, hogy Magyar Péter fogott ember!+ videó

Lázár János miniszter a Tisza Párt ígéreteire reagálva küldött rendkívül erős üzenetet: „Aki a Tisza Pártra adja a voksát, meg fogja bánni”! A kormánypárti politikus szerint a Tisza Párt hazudik a magyaroknak. Ezzel szemben a Fidesz-KDNP üzenete: „Aki ellenünk szavaz, velünk még az is jól fog járni!” A miniszter szerint: „Aki ellenünk szavaz, saját maga ellen szavaz.”